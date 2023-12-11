Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısı Gerçekleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Yıldız başkanlığında yapıldı.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yapılan Meclis toplantısında Birimlerden Gelen 8, Komisyonlara Havale Edilen 18 ve Gündem Dışı 4 madde olmak üzere toplam 30 madde görüşüldü.

Meclis toplantısı alınan kararların ardından sona erdi.