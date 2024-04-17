Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu görüşülürken oturumu Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan yönetti. Görüş ve değerlendirmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca denetim komisyonu raporu meclis üyeleri tarafından görüşüldü.

"Belediyenin 20 yerleşik, 3 de mobil olmak üzere toplam 23 kafesi var"

Son günlerde sosyal medyada ve haberlerde yer edinen, seçimden hemen sonra alkollü işletme açıldığı iddiaları hakkında konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin seçimden hemen sonra alkollü işletme açmadığını belirtti. Belediyenin 20 yerleşik, 3 de mobil olmak üzere toplam 23 kafesi olduğunu hatırlatan Seçer, "2020'den bu yana başta sahilimiz olmak üzere muhtelif yerlerde de kafelerimiz var. İçkili yer krokisi içerisinde olan da 5 kafemiz var. Biz buralarda hafif alkollü içeceklere müsaade ettik. Yani hafif alkollü içki içmek isteyenler o kafeyi kullanır, istemeyenler bir başka kafeyi kullanır. Kahvaltı etmek isteyenlere göre de maç izlemek isteyenlere göre de çay-kahve içmek, çocuklarıyla zaman geçirmek isteyenlere göre de uygun kafemiz var" dedi.

"Mersin özgürlükler kentidir"

Mersin'in özgürlükler kenti olduğuna vurgu yapan Seçer, "Buraya şehir dışından farklı nedenlerle insanlar geliyor, iş için geliyor, turistik gezi amaçlı geliyor. Burada spor turnuvaları oluyor, onun için geliyor. Mersin'i bir hayat biçimine ve anlayışa mahküm edemezsiniz. Burası özgürlükler kenti" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin halktan aldığı vergileri kullanarak sadece ve sadece halkın yararına uygun hizmet ve projeler ürettiğini belirten Seçer, "Bizim belediyemiz yurttaşlarımızın eğitim, sağlık, kültür, spor alanında daha fazla var olmaları için sizden aldığı vergilerle bu kaynakları harcayan bir belediye. Bu anlamda da çıkan bu spekülatif haberlere pek kulak asmamanızı ve doğruları bizden öğrenmenizi istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"2023 yılı yatırım programında yer alan bütün çalışmalar harfiyen gerçekleştirildi"

2023 yılı faaliyet raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, 2023 yılı yatırım programında yer alan bütün çalışmaların harfiyen gerçekleştirildiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesinin hem yatırım programı hem de gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranının takdire şayan olduğuna dikkat çeken Seçer, "Ne yapacağımızı söylüyorsak onu yapıyoruz. Ne yapmayacağımızı söylüyorsak onu da yapmıyoruz. Günü birlik proje üretmiyoruz, mutlaka ani gelişen olaylar karşısında bazı revizyonlar, yeni projeler ortaya koyabiliyoruz. Ama emin olabilirsiniz ki, 2024'te de bunu hep beraber göreceğiz. Belediyemiz, bir plan program çerçevesinde hizmetlerine devam edecektir" diye konuştu.

"31 Mart'ta tescil edilen Mersin halkının memnuniyetini sürdüreceğiz"

Hem sosyal politikalarda hem Mersin'in yapısal sorunlarının çözümünde hem de Mersin'e vizyon katacak, marka kent olmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinde gerekeni yapmaya devam edeceklerini aktaran Seçer, bunu meclis üyelerinin de katkısıyla el birliğiyle yapacaklarını söyledi. 2023 yılının belediyeler için kolay bir yıl olmadığını kaydeden Seçer, "2023'te yaşanan genel seçimler, seçimin belediyelere, yerel yönetime oluşturduğu etki, ekonomiye yansıttığı etkiler, bizim planlarımızı eğer tedbirli olmasak alt üst edecek etkilerdi. Ama biz bütün bu tehlike ve olumsuzlukları bertaraf ederek 2023 yılını da 'Ne dediysek o, ne söz verdiysek o' şiarıyla gerçekleştirdik ve bitirdik" dedi. 2024 yılında da aynı performansı göstereceklerini belirten Seçer, 31 Mart'ta tescil edilen Mersin halkının memnuniyetini 2024 yılında da tekrarlayacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.

Meclis toplantısı, birimlerden gelen konuların görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN