Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Meclis Toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu görüşülürken oturumu Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Uyan yönetti. Görüş ve değerlendirmelerin ardından Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıda ayrıca denetim komisyonu raporu meclis üyeleri tarafından görüşüldü.
"Belediyenin 20 yerleşik, 3 de mobil olmak üzere toplam 23 kafesi var"
Son günlerde sosyal medyada ve haberlerde yer edinen, seçimden hemen sonra alkollü işletme açıldığı iddiaları hakkında konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin seçimden hemen sonra alkollü işletme açmadığını belirtti. Belediyenin 20 yerleşik, 3 de mobil olmak üzere toplam 23 kafesi olduğunu hatırlatan Seçer, "2020'den bu yana başta sahilimiz olmak üzere muhtelif yerlerde de kafelerimiz var. İçkili yer krokisi içerisinde olan da 5 kafemiz var. Biz buralarda hafif alkollü içeceklere müsaade ettik. Yani hafif alkollü içki içmek isteyenler o kafeyi kullanır, istemeyenler bir başka kafeyi kullanır. Kahvaltı etmek isteyenlere göre de maç izlemek isteyenlere göre de çay-kahve içmek, çocuklarıyla zaman geçirmek isteyenlere göre de uygun kafemiz var" dedi.
"Mersin özgürlükler kentidir"
Mersin'in özgürlükler kenti olduğuna vurgu yapan Seçer, "Buraya şehir dışından farklı nedenlerle insanlar geliyor, iş için geliyor, turistik gezi amaçlı geliyor. Burada spor turnuvaları oluyor, onun için geliyor. Mersin'i bir hayat biçimine ve anlayışa mahküm edemezsiniz. Burası özgürlükler kenti" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesinin halktan aldığı vergileri kullanarak sadece ve sadece halkın yararına uygun hizmet ve projeler ürettiğini belirten Seçer, "Bizim belediyemiz yurttaşlarımızın eğitim, sağlık, kültür, spor alanında daha fazla var olmaları için sizden aldığı vergilerle bu kaynakları harcayan bir belediye. Bu anlamda da çıkan bu spekülatif haberlere pek kulak asmamanızı ve doğruları bizden öğrenmenizi istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
"2023 yılı yatırım programında yer alan bütün çalışmalar harfiyen gerçekleştirildi"
2023 yılı faaliyet raporuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, 2023 yılı yatırım programında yer alan bütün çalışmaların harfiyen gerçekleştirildiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesinin hem yatırım programı hem de gelir ve gider bütçesi gerçekleşme oranının takdire şayan olduğuna dikkat çeken Seçer, "Ne yapacağımızı söylüyorsak onu yapıyoruz. Ne yapmayacağımızı söylüyorsak onu da yapmıyoruz. Günü birlik proje üretmiyoruz, mutlaka ani gelişen olaylar karşısında bazı revizyonlar, yeni projeler ortaya koyabiliyoruz. Ama emin olabilirsiniz ki, 2024'te de bunu hep beraber göreceğiz. Belediyemiz, bir plan program çerçevesinde hizmetlerine devam edecektir" diye konuştu.
"31 Mart'ta tescil edilen Mersin halkının memnuniyetini sürdüreceğiz"
Hem sosyal politikalarda hem Mersin'in yapısal sorunlarının çözümünde hem de Mersin'e vizyon katacak, marka kent olmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinde gerekeni yapmaya devam edeceklerini aktaran Seçer, bunu meclis üyelerinin de katkısıyla el birliğiyle yapacaklarını söyledi. 2023 yılının belediyeler için kolay bir yıl olmadığını kaydeden Seçer, "2023'te yaşanan genel seçimler, seçimin belediyelere, yerel yönetime oluşturduğu etki, ekonomiye yansıttığı etkiler, bizim planlarımızı eğer tedbirli olmasak alt üst edecek etkilerdi. Ama biz bütün bu tehlike ve olumsuzlukları bertaraf ederek 2023 yılını da 'Ne dediysek o, ne söz verdiysek o' şiarıyla gerçekleştirdik ve bitirdik" dedi. 2024 yılında da aynı performansı göstereceklerini belirten Seçer, 31 Mart'ta tescil edilen Mersin halkının memnuniyetini 2024 yılında da tekrarlayacaklarını söyleyerek sözlerini tamamladı.
Meclis toplantısı, birimlerden gelen konuların görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Faaliyet Raporu Kabul Edildi - Son Dakika
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı olarak seçilen A. Nuri Köksal, mazbatasını alarak görevine başladı. Köksal, halkın yoğun alkışları eşliğinde adliye binası önünde konuşma yaptı ve görevine başladığını duyurdu.
Mısır ordusu, Gazze'ye insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla her gün düzenlediği havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna Cumartesi günü de devam etti. Mısır ordusuna ait nakliye uçakları, diğer ülkelerle işbirliği yaparak Gazze'nin kuzeyindeki sakinlere kritik ihtiyaç malzemeleri bırakıyor. Bu ortak çabalar, İsrail askeri saldırılarının neden olduğu ciddi insani krizin ortasında kalan yerel halkın acil ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasının üzerinden 6 ay geçerken, Gazze'de hastane, okul, yerleşim alanı demeden saldırılarını sürdüren İsrail, 6 ayda en az 13 bini çocuk 33 bin 137 sivilin ölümüne neden oldu.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Sevgi Yolu'nda düzenlenen iftar programı ve Ramazan ayı şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Önal, 'Seçim çalışmalarım sırasında tutamayacağım hiçbir sözü vermedim. Gelecek 5 yılda da sizlere verdiğim sözleri teker teker yerine getireceğim' dedi.
31 Mart'taki yerel seçim sonucunda AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen Geyve Belediyesi'nde makam aracı satışa çıkarılıyor. Belediyenin yeni başkanı Selçuk Yıldız, gelişmeyi "Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
İtalya'nın güney kıyılarında 24 saat içinde, 121'i refakatsiz çocuk olmak üzere 1.100'den fazla göçmen ve mülteci kurtarıldı. Libya ve Tunus limanlarından yola çıkan göçmen tekneleri, Akdeniz'in güneyindeki tehlikeli suları aşarak İtalya'ya ulaştı. İtalya'ya 2023 yılında deniz yoluyla 157.661 göçmen ulaştı.
İYİ Parti, seçimlerde beklenen sonuçları alamamasının ardından olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın başkanlığa aday olduklarını açıkladılar.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla tanışma ve bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, belediyenin hizmet kalitesini artırarak kentteki yaşam kalitesini yükselteceklerini söyledi.
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Döğücü, iddialara tepki göstererek mevzuyu temizlemesi için Alper Yeğin'e çağrıda bulundu. Yeğin ise jakuzi meselesinin yanında daha büyük bir lüks ve batırılan belediye hikayesini yakında paylaşacağını söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?