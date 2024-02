Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda 170 Milyon Yolcu Taşıdı

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 170'i kadın 895 şoför ile 5 yılda 170 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Çevreci otobüsler ve yeni açılan hatlarla Mersin içi ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'tan Anamur'a kadar olan geniş yol ağıyla Mersinlilere hizmet etmeyi sürdürüyor. Vatandaşlara güvenli, hızlı, sağlıklı, çevreci ve ekonomik bir yolculuk yaşatmayı amaçlayan ekipler, araçların bakım, onarım ve temizliğine kadar her türlü ihtiyacını ise geçtiğimiz yıl hizmete açılan 'Toplu Taşıma Yerleşkesi'nde gideriyor.

En donanımlı yolculuk hizmetini sunmak için işe alım sürecinde başlayan ve görev süresi boyunca devam eden eğitimlerle kendilerini geliştirmeyi sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi şoförlerinin ise, Mersinlilerin güvenli yolculuğu için hazır durumda bulunduğu belirtiliyor.

"5 yılda 170 milyondan fazla yolcu taşıdık"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından itibaren toplu taşıma hizmetlerinde vizyonlarını geliştirdiklerini söyleyen Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "En başta yolcu sayılarının artışında bunu görebilmekteyiz. 2019 ile 2023 yılları arasında tam 170 milyona yakın yolcu taşıdık. Her geçen yıl, yüzde 12 ile 20 arasında bir yolcu artışımız var. Bundaki en büyük faktör, yaptığımız hizmetin güvenilir, hijyenik, ekonomik ve dakik olması. Bundan dolayı yolcuların her geçen gün beklentileri ve toplu taşımaya da ilgileri artmakta" dedi. Demir ayrıca, 2024 yılında 50 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini belirtti.

"Otobüs temizliğinde kullanılan 100 litre suyun 80 litresi geri dönüştürülüyor"

Yeni alınan doğalgazlı 272 adet araç ile çevreci bir ulaşım sağladıklarına dikkat çeken Demir, "İnsanların toplu taşımaya güveni arttıkça, bireysel araçlar azalmakta ve şehrimize de çevreci bir politikayla karbondioksit salınımı azalmaktadır. Çevreye duyarlı otobüslerimizle güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmaktayız" sözlerine yer verdi. Aynı zamanda tasarrufa da büyük önem verdiklerini söyleyen Demir, "Otobüslerin temizliğinde kullandığımız 100 litre sudan 80 litresini, geri dönüşümde kullanabilmekteyiz. Bu da değişen mevsim koşullarında, su ihtiyacımızı en aza indirgiyor. Otobüslerin yıkanması sonrası ortaya çıkan yağmurlu, çamurlu ya da yağlı suları ayrıştırırken, o suya tekrar oksijen verip çevreye o şekilde bırakmaktayız. Otobüslerin kendisinde olduğu gibi, altyapısında kullandığımız hizmetler de tamamen çevreye duyarlı" şeklinde konuştu.

"5 yılda kadın şoför sayımız 4 kat arttı ve 170'e ulaştı"

Artan yolcu sayısını kaldırabilmek için otobüs sayısını ve şoför kadrolarını da genişlettiklerine dikkat çeken Demir, "2019 ile 2023 yılları arasında kadın sürücü sayımızda tam 4 kat bir artış var. Şu anda toplam şoför sayımız 895 olup, bunun 170'i kadın şoförlerimizden oluşuyor" dedi. Kadın şoförlere yönelik olarak pozitif ayrımcılık yaptıklarının da altını çizen Demir, kadın sürücülerin yolcularla daha çok empati kurduğunu ve yolcuların kadın şoförlerden daha memnun olduğunu vurguladı. Şoför adayı kadınlara da seslenen Demir, iş başvurusu sürecini, "Otobüs ehliyeti, psikoteknik ve SRC belgesi olanlar, MERCEK eğitim merkezlerine ya da direkt Ulaşım Dairesi Başkanlığına iş başvurusunda bulunuyorlar. İlk başta bir sınavdan geçiyorlar, direksiyon becerileri test ediliyor. Daha sonra işe alınmaya müteakip 2 aylık bir eğitimleri var. 2 aylık eğitimi tamamlayanlar da seferlere çıkıyorlar" şeklinde anlattı.

"Tarsus'tan Anamur'a kadar her yere hizmet vermekteyiz"

Tüm şoförlerin belli eğitimlerden de geçtiğini kaydeden Demir, şoförleri hem bilişsel seviyede, hem de uygulama düzeyinde tamamen topluma hizmet edecek kapasiteye hazır hale gelince sefere çıkarmakta olduklarını söyledi. Şoför eğitimlerinin 4 aşamadan oluştuğunu belirten Demir, mekanik, araç bakımı, farkındalık ve sürüş becerisi eğitimleri verdiklerini de söyledi.

Tarsus'tan Anamur'a kadar olan 320 kilometreye yakın bir kıyı şeridinin, belediyenin ulaşım araçlarıyla gidebileceğini söyleyen Demir, "Adeta şehirlerarası bir otobüs firması gibi, Tarsus'taki bir vatandaşımız Anamur'a kadar aktarmalı bir sistemde sadece belediye otobüslerinden yararlanarak ekonomik bir şekilde seyahat edebiliyor" dedi.

"Ulaşım Ana Koordinasyon Merkezi, yolcuların bütün beklentilerine hitap ediyor"

Ulaşım Ana Koordinasyon Merkezi sayesinde de toplu taşıma camiasının çağ atladığını kaydeden Demir, otobüslerin sevk ve idaresinin yanı sıra, bakım, onarım, temizlik gibi bütün işlemlerinin de toplu taşıma yerleşkesinde yapıldığını belirtti. Ulaşım Ana Koordinasyon Merkezinin yolcuların bütün beklentilerine hitap ettiğini söyleyen Demir, "Sadece yolcularımızla değil, aynı zamanda diğer şehirlerden gelen insanlara da örneğin taksi, taksi ücretleri, nereden taksi bulabilecekleri gibi konularda yardımcı olmaktayız. Okul servislerinin yasal prosedüre uygun olup olmadığını, hangi güzergahı takip ettiklerini, ne kadar ücret aldıkları gibi birçok alanda da hizmet vermekteyiz. Mersin'e ilk kez gelen konuklarımıza da akıllı ulaşım sistemlerinden çok rahat bir şekilde, nereden nereye, ne zaman, ne kadar, ne miktarda gideceği ile ilgili bütün bilgileri verebilmekteyiz" ifadelerine yer verdi. Yaş almış ve engelli vatandaşlara da çok önem verdiklerini kaydeden Demir, bu vatandaşların ulaşım kartlarının evlerine kadar ulaştırıldığını söyledi.

Engelliler için yüzde 100 uyumlu araçlarla ücretsiz taşıma sağlanıyor

Bütün otobüslerin engelli vatandaşlar için tam uyumlu olduğuna da değinen Demir, "Toplu taşıma araçlarımız hem görsel, hem işitsel, hem de ortopetik engelli vatandaşlarımız için uyumludur ve bunlar da Mersin Valiliği tarafından da hem erişilebilir, hem de güvenli olarak sertifikalandırılmıştır. Amacımız sadece insanları taşımak da değil. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için, insanları bireysel araçlanmadan uzak tutmamız gerekiyor. Sürekli toplu taşımayı kullanan biriyseniz, normalde yüzde 10 ve yüzde 15 aylık abone indirimleri var. Aynı zamanda engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için araçlarımız ücretsiz olup, öğrencileri 1 liraya taşıyoruz" dedi.

Toplu taşıma kullanan yolcuların Mersin'de otobüslere güvenle binebileceğini sözlerine ekleyen Demir, "Toplu taşıma araçlarımızın çok güvenli, hijyenik ve sağlıklı bir ulaşım yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bize güvenmeye ve tercih etmeye devam etsinler. Böylece en güvenli ve en sağlıklı ulaşım tercihini de yapmış olacaklar" dedi. - MERSİN