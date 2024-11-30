Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi AYKOME Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmaları ve 2025 yatırımları üzerine fikir alışverişi ile gerçekleştirildi. Toplantıda, altyapı çalışmaları ve kazı yasağı gibi kritik konular ele alındı.

30.11.2024 10:06  Güncelleme: 10:08
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon ve İzleme Merkezi (AYKOME) Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2025 yatırımları doğrultusunda neler yapılacağı başta olmak üzere birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilgili şube müdürleri ve personel ile ilçe belediyeleri, altyapı kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi yeni Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda; 2024 yılı çalışmalarının değerlendirilmesi, 2025 yılı yatırım programlarının görüşülmesi, yatırım programları doğrultusunda çalışma programlarının hazırlanması ve yol yapım ve yenileme çalışmalarının koordine içerisinde yürütülmesi, kente yapılan altyapı çalışmalarına ait kent altyapı haritasının oluşturulması, altyapı tesislerine ait rögar kapaklarının can ve mal güvenliği açısından yol ve kaldırım üst kotuna getirilmesi, 2025 zemin açma ücret tarifesinin görüşülmesi ve kazı yasağı konuları olmak üzere 7 konu görüşüldü.

AYKOME Şube Müdürü Gül Gök, 2024 yılına dair Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları ile altyapı kurum çalışmaları hakkında sunum yaptı. Gök, altyapı kazısı için talep edilen bin 431 başvurunun ruhsata bağlandığını belirtti. Gök ayrıca, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın 336 bin ton sıcak asfalt, 560 kilometre çift kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toplantıda, altyapı kuruluşları da öneri, talep ve sorunlara dair söz aldı ve karşılıklı istişarede bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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