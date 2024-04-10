Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocukları Sevindirdi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda da çocukları sevindirdi. 'Keyifle bitirip, sevgiyle biriktirin' sloganıyla yola çıkan Büyükşehir ekipleri, binlerce çocuğun yüzünü, içi şeker dolu kumbaralarla güldürdü.

Mahalle mahalle çocukları sevindirmek için dolaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocuklara bayram hediyesi verdi.

Mersin'in 13 ilçesinde binlerce çocuğa hediyelerini ulaştırdıklarını söyleyen Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özel günlerde çocukların bizi beklediğini biliyoruz. Bu bayram da içi şekerle dolu kumbaralarımızı çocuklarımıza dağıtıyoruz. 'Keyifle bitirip, sevgiyle biriktirin' diyoruz. Çocukların bayram sevincine ortak oluyoruz. Bu sevince ortak olmak bizim için de çok kıymetli. Bu vesileyle Mersin halkının Ramazan Bayramı'nı kutlar nice mutlu bayramlar yaşamalarını temenni ederiz."

İçinde şeker olan kumbarayı çok beğendiğini söyleyen Akın Çelik, "İçinde renkli renkli şekerler, güzel bir not var. Kumbara göndermişler. Harçlıklarımı topladım, o paraları bu kumbaraya atacağım. Bayram harçlıklarımla tablet almayı düşünüyorum" dedi.

Hediyeleri çok beğendiğini belirten Ezvin Polat ise "Kumbara var, içinde şeker de var. Kumbarama çok sahip çıkacağım, çok güzel şeyler katacağım içine. Bayram harçlıklarımı koyacağım içine. Vahap Başkanım size çok teşekkür ederim" diye konuştu.