Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar\'da Öğrencilere Hizmet Sunuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Gülnar ilçesinde hizmete açtığı Gülnar Öğrenci Yurdu ve Konukevi, üniversite öğrencilerine hizmet sunmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir'in Gülnar Öğrenci Yurdu ve Konukevi, Gülnar'da öğrenim gören üniversiteli öğrencilerden beğeni topluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gülnar Kız Öğrenci Yurdu ve Konukevi Müdürü Arife Çelik, yurt ve konukevinin barınma hizmeti öncelikli olarak kahvaltı, akşam yemeği, ütü ve çamaşır hizmeti, internet, çalışma salonları, 7/24 sıcak su ile kalorifer gibi imkanlar sunduğunu belirtti. Kız Yurdu'nda 68, Konukevi'nde 52 öğrencinin kaldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok memnun. Gülnar'ı seçmelerindeki en büyük etken, yurt hizmetinin varoluşuydu. Maddi anlamda ailelerimizi de çok rahatlatıyoruz. Özel bir yurdun bu kadar cüzi bir fiyatta hizmet vermesi, alışılmışın dışında. Güvenlik görevlilerimiz 7/24 görev yapıyor. Burada böyle bir yurdun olması, öğrenci sayısını geçmiş yıllara nazaran çok fazla artırdı. Yurda başvurmak isteyen öğrenciler Teksin uygulamasından ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından bizlere ulaşabilirler."

Gülnar Konukevi'nde konaklayan üniversite öğrencilerinden bazıları ise hizmete ilişkin duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Burak Babaoğlu: "Burada aile ortamını hissediyorum. Ailem Mersin'de ikamet ediyor. Beni Gülnar'a çeken Gülnar Konukevi'ydi. 3 kardeşimden birisi evde kalıyordu ve çok maliyetliydi. Onun yaklaşık beşte bir fiyatına burada konaklayabiliyorum. Yemeğim var, güvenliğimiz mevcut, temizlikle uğraşmıyoruz. Her ihtiyacımız karşılanıyor. Buradaki yetkililer de çok iyiler. Bizi seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz."

-Derviş Mehmet Işıklar: "Yurt bizim için büyük bir olanak. Gülnar'da ev bulmak ayrı, ücret ayrı, yaşamak ayrı bir sıkıntı. Yurt bizim için çok iyi oldu" dedi. Konukevinin çok güzel imkanları olduğunu da dile getiren Işıklar, "Odada televizyonumuz ve süresiz internet var. Ev gibi, hatta evden de iyi diyebiliriz. Maddi açıdan çok uygun. Buradaki yetkililer de anne şefkatini hiç eksik etmediler sağ olsunlar. Temizlik ve güvenlik görevlileriyle de abi kardeş gibiyiz."

-İrem Koçak: "Kahvaltı uygulamamız var ve her gün farklı yemekler çıkıyor. Kahve ve sıcak su mevcut. Burada bizlere aile ortamını yaşattıkları için de teşekkür ediyoruz. İyi ki yurt uygulaması var. Yurt diğer yurtlara göre bayağı uygun. Ev olsaydı çok pahalı olurdu ve maddi açıdan bizi çok zorlardı. O yüzden mutluyuz burada."

-Halime Yaman: "Sıcak su, kalorifer, yemek ve her türlü konuda yurdumuz çok güzel. Ücret bakımından da çok uygun. Yurt olmasaydı Gülnar'ı tercih etmezdim. Başkan Vahap Seçer öğrencilerle ilgili her şeyi yapıyor. Mersin'de de çok güzel yerler yaptı. Kütüphane ve diğer ihtiyaçlar konusunda öğrencilere çok güzel katkılar sağladı."