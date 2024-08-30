Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Halk Kart\' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği 'Halk Kart' uygulamasının Ağustos ayı tutarları hesaplara yatırıldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile dar gelirli ailelerin temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin karşılanmasına imkan sunulurken, alışverişin yapıldığı anlaşmalı market ve bakkallar ile esnafın kazanç sağlamasına da katkı sunuluyor.

Halk Kart'tan Ağustos ayında toplam 7 bin 612 kişi yararlandı. Bu kapsamında 4 bin 657 kişinin hesabına 450 lira, 2 bin 955 kişinin hesabına 750 lira olmak üzere, 7 bin 612 kişiye toplam 4 milyon 311 bin 900 lira yatırıldı. - MERSİN