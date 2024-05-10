Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki Tamamlandı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki'ni tamamladı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde olumlu noktaların yanı sıra gelişime açık alanlar da konuşuldu.

10.05.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 3 gün süren 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki', kapanış toplantısı ile tamamlandı. Toplantıda 3 günün değerlendirmesi yapılırken, olumlu gözlemlerin yanı sıra gelişime ve iyileşmeye açık alanlar da konuşuldu.

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, TSE baş tetkik görevlileri Önder Ögetürk ve Meriç Karacan, TSE tetkik görevlileri, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

TSE Baş Tetkik Görevlisi Meriç Karacan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin güçlü ve gelişime açık yönlerini vurgulayarak, "Çok güçlü uygulamalarınız var. Bunun yanı sıra gelişime açık uygulamalarınız var. Bunların her birini biz yerinde gözlemlemeye çalıştık ve birtakım bulgular elde ettik. Olumlu ya da gelişime açık bağlamda ama her şeyden önce şu bilgiyi öncelikle vermiş olalım sizlere; 9001 belgenizin, kalite yönetim sistemi belgenizin yenilenmesinde iş sağlığı ve güvenliği belgenizin de devam etmesinde tetkik heyet olarak herhangi bir sakınca bulunmadığını, herhangi bir major ve hatta minör uygunsuzluk bulunmadığını gözlemledik. Böyle bir rapor düzenledik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Üst yönetimin kaliteye olan inancı eksilmiyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin tetkik öncesi ve sonrası oldukça titiz çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan TSE Baş Tetkik Görevlisi Önder Ögetürk, "Bazı kuruluşlara gittiğinizde belli bir tetkikten sonra orada bir atalet görürsünüz. Fakat ben Mersin Büyükşehir Belediyesinde bunu asla görmüyorum. Bu noktada büyük bir teşekkürü de üst yönetim ve başkanımız hak ediyor. Çünkü üst yönetimin buna olan inancı hiçbir zaman eksilmiyor" diye belirtti.

"Kurumumuzu her gün iyileştireceğiz, her gün geliştireceğiz"

Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir, toplantı açılışında yaptığı konuşmada TSE ekibine gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Özdemir, tetkikin faydalı geçmesini umduklarını belirterek, "Biz kurumumuzu kişilere bağlı değil, sistemlerle yönetmek istiyoruz" dedi. Kurumlarının mevcutta 5 belgesinin olduğunu belirten Özdemir, "Bu süreçleri devam edecek. Bundan sonra da diğer yönetim sistemleri ile alakalı başvurularımız olacak. Hazırlıklarımız devam ediyor. Kurumumuzu her gün iyileştireceğiz, her gün geliştireceğiz, sistemlerle yöneteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmalar bize ışık tutuyor"

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Serkan Altundeğer, TSE ekibi ile 3 gün boyunca değerlendirme ile birlikte bilgi alışverişi de sağladıklarını söyleyerek, "Kurumumuzla ilgili neler yapacağımız konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kurumumuza yani Mersin'e fayda sağlayacak. Biz burada durum tespiti yapıyoruz, dış gözle değerlendirme yapılıyor. Bu çalışmalar bize ışık tutuyor. Göremediklerimizi dışarıdan bir gözle görebiliyoruz ve sürekli iyileştirme yapıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki Tamamlandı - Son Dakika
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