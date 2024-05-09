Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Göreve Başladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Göreve Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Göreve Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan alım sınavlarını başarıyla tamamlayan 50 itfaiye personeli, 4 aylık eğitimin ardından göreve başladı. İtfaiye erleri, yazılı ve uygulamalı sınavların ardından tercihlerini yaparak görev yerlerine atandılar.

09.05.2024 09:38  Güncelleme: 09:43
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Mersin Büyükşehir Belediyesince ocak ayında alım için sınavları gerçekleştirilen 50 itfaiye personeli, 4 aylık eğitimin ardından göreve başladı.

Yazılı ve uygulamalı sınavların ardından itfaiye erleri, 4 ay süren eğitim sürecini tamamladı. Ata Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen programla, sınavlardaki toplam başarı derecelerine göre 50 itfaiye eri görev yeri tercihi yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, şube müdürleri ve ailelerin katıldığı programda, konuşmaların ardından itfaiye erlerinin 4 aylık eğitimlerinden kesitler izlendi. Ardından itfaiye erleri, alanda kurulan parkurlarda çeşitli kaza senaryolarında kurtarma tatbikatları yaptı. Grup amirliklerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda ve alınan puanlara göre yapılan yerleştirmeye göre merkezde 32, Tarsus'ta 8, Anamur'da 6 ve Mut'ta 4 kişi görevlendirildi.

"Tamamen şeffaf ve liyakate uygun olarak personel alındı"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, alımı yapılan 50 itfaiye erinin eğitimlerini tamamlayarak göreve başladıklarını ifade etti. Personel alımının tamamen şeffaf ve liyakate uygun olarak yapıldığını kaydeden Tok, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde Ata Eğitim Merkezi'ni kurduktan sonra, uygulamalı eğitimler tüm personelimize verilmeye başlandı. Personelimiz ilk yardım, kuleden indirme, yaralı kişiyi yüksek yerden indirme, yüksek yere çıkma ve yangına müdahale yaptılar. Geçen sene de 100 memur almıştık. Toplam 150 personelin 106'sı, burada gördüğünüz tüm eğitimin hepsini yapabilecek düzeyde. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini daha da kuvvetlendirdik. Olaylara çok seri ve uygun bir şekilde müdahale edecek düzeye geldiler. Bu eğitimler düzenli olarak devam edecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, 133 itfaiye eri, 60 zabıta memuru alımı için 2. kez yazı yazdıklarını ve onay beklediklerini belirten Tok, "Talep ettiğimiz memurları da alırsak, onların eğitimlerini de vereceğiz. Mersin'deki tüm yangınlarda, arama-kurtarmalarda, geçen sene yaşadığımız gibi büyük afet olaylarında, güçlü bir Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olacak. Evet şu anda da güçlüyüz ama daha da güçlenmek istiyoruz" diye konuştu.

"Halkımızın malını, canını kurtaran teşkilat olarak görevimize devam edeceğiz"

İtfaiye Daire Başkanı Fuat Tuğluoğlu, ilk yapılan alımlarda itfaiye erlerini direkt göreve başlattıklarını ve bu süreçte eğitimlere devam ettiklerini, son alımlarda ise 4 aylık eğitim sonrası göreve başlattıklarını ifade etti. Tuğluoğlu, Başkan Vahap Seçer'in itfaiye teşkilatının gerek personel gerek araç ve malzeme ihtiyacı konusunda hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Ata Eğitim Merkezi'ni de başkanımızın sayesinde Mersinimize kazandırdık. Umarım burada hem kendi itfaiyeci arkadaşlarımızı eğiteceğiz hem de diğer kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri karşılayacağız" şeklinde konuştu.

Programda itfaiye erlerine de seslenen Tuğluoğlu, "Bileğinizin hakkıyla, Türkiye'nin en liyakatli sınavını geçerek geldiniz ve 4 ay eğitim aldıktan sonra kadroya katılacaksınız. Biz sizi Mersin'in 30-35 yılına hizmet edecek personel olarak görüyoruz. Zaten iyi olduğunuz için buradasınız. Mersin'e en iyi hizmet personeli kazandırdığımıza inanıyoruz. Bizim inanmamızdan öte, sizin bunu hareketlerinizde, faaliyetlerinizde veya girdiğiniz olaylarda göstermeniz gerekecek. O yüzden size güvenimiz ve inancımız tam. Her zaman halkımızın malını, canını kurtaran teşkilat olarak görevimize devam edeceğiz. Biz her zaman Mersin halkının yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'in yeni itfaiye erleri görevlerine hazır

İtfaiye Eri Emirhan Yücel, itfaiye eri alımı için Ordu'dan geldiğini ve çok başarılı bir sınav süreci geçirdiğini anlatarak, Tarsus'ta görev yapacağını söyledi. Yücel, "Buraya geldiğim zaman korkularım vardı ama alımın çok şeffaf ve liyakatli bir şekilde olacağını gördüm. Sınava ve ardından parkura girdik. Herkesin fiziki yeteneklerini ölçtüler. Sonra bu puanları harmanlayıp, liyakatli bir şekilde bizi buraya aldılar. 4 aylık eğitim sürecimiz oldu ve güzel bir mezuniyetle de eğitimimiz bitti. Yangın söndürme, yüksekten iniş, araç içinden kurtarma ve araç altındaki yaralıyı çıkartma gibi parkurlarla, gelen velilerimize ve konuklarımıza bunu gösterdik" dedi.

Son alımda kazanan tek kadın itfaiye eri Eda Avşar ise "Bu alımın şeffaflığından dolayı Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ederim. Her şey göz önündeydi. Burada çalışma arkadaşlarımız, ekip amirlerimiz çok iyiydi, çok şeffaf davrandılar. Herkes eşit bir şekilde parkur denedi. 15 Ocak'ta sınavı kazandık ve 4 aylık bir eğitim sürecimiz oldu. Çok güzel bir eğitimdi" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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