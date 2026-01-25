Mersin'de sürdürülebilir istihdam için Kariyer Merkezi-STK buluşması - Son Dakika
Mersin'de sürdürülebilir istihdam için Kariyer Merkezi-STK buluşması

Mersin\'de sürdürülebilir istihdam için Kariyer Merkezi-STK buluşması
25.01.2026 10:42  Güncelleme: 10:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini güçlendirerek gençlerin kariyer gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Gelecek projeler arasında yer alan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin', sürdürülebilir istihdam için yeni fırsatlar sunacak.

Eğitim dünyası, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, yine bir sivil toplam kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada; iş dünyasının ihtiyaçları ile gençlerin potansiyelinin aynı zeminde buluşmasının, sürdürülebilir istihdamın en güçlü anahtarı olduğu vurgulandı.

Toplantıda Kariyer Merkezinin, iş arayanlar, öğrenciler, gençler ve iş dünyasına yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapılırken, 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerinin kente sağlayacağı katkılar da paylaşıldı.

Gençlerin ve iş arayanların iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasını amaçlayan çalışmalar kapsamında, mülakat simülasyonları, iş arama danışmanlığı, istihdam becerileri eğitimleri ve işgücü piyasasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri anlatıldı. Kariyer Merkezinin yalnızca iş bulmaya değil, sürdürülebilir kariyer inşasına odaklanan bir yaklaşım benimsediği ifade edildi.

Yeni projeler, sivil toplumun kurumsal kapasitesini artıracak

Toplantıda, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerinin, öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve iş dünyası için yeni bir buluşma ve gelişim alanı sunacağı aktarıldı. Eğitim programları, ortak projeler, networking etkinlikleri ve üye buluşmaları için modern bir altyapı oluşturacak bu projelerin, özellikle sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendireceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca kariyer merkezi, iş dünyası ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin, kentin insan kaynağını geliştiren ve gençleri geleceğe hazırlayan önemli bir sinerji oluşturduğu vurgulandı. Bu tür projelerin Mersin'in kalkınma vizyonuna doğrudan katkı sunduğu kaydedildi.

"İş birliklerimizi sahada karşılığı olan projelere dönüştürüyoruz"

Büyükşehir Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kariyer Merkezinin yalnızca hizmet sunan bir yapı olmadığını belirterek, "Gençler, iş dünyası ve sivil toplumla birlikte üreten bir ekosistem olmayı hedefliyoruz. Değerli sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz temaslar, projelerimizin sahadaki karşılığını güçlendiriyor. Önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleriyle bu iş birliklerini somut platformlara taşımayı hedefliyoruz. Amacımız; gençlerin, kurumların, iş dünyasının ve sivil toplumun aynı vizyon etrafında buluştuğu güçlü ve sürdürülebilir bir kariyer ve gelişim modeli oluşturmak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

