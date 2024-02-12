Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kayıpların Acısını Paylaşıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kayıplarının acısını yaşayan vatandaşlara, kentin 4 noktasına açtığı taziye evleri ile destek olmaya devam ediyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Halkkent ve Hal Sosyal Yaşam Merkezi ile Turunçlu ve Mevlana mahallelerinde bulunan taziye evleri sayesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar acılarını yaşarken, taziyeye gelen yakınlarını da ağırlıyor.
"Taziye evlerinde, gerekli olan her türlü imkan sağlanmaktadır"
Mersin'in birçok noktasında bulunan taziye evlerinin, kayıp yaşayan vatandaşların misafirlerini ağırlamak amacıyla hizmete başladığını kaydeden Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Suzan Dönmezler, "Taziye evimiz kadın ve erkek olmak üzere 2 bölüme ayrılmıştır. Bu bölümlerde salon, mescit, mutfak bulunmaktadır. Cenaze sahibi vatandaşlarımızın, gelen misafirlerini ağırlamaları için gerekli her türlü imkan sağlanmaktadır. Taziye evlerimiz hafta içi ve hafta sonu sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir" diye konuştu.
Vefat eden kişilerin yakınlarına ve taziyeye gelenlere belediye tarafından yemek hizmeti de sunulduğunu vurgulayan Dönmezler, "Definden sonra vefat eden kişilerin ailelerine ve yakınlarına yemek hizmeti sunulmaktadır. Cenazesi olan herkesi tek tek arayıp onay aldıktan sonra, yemek hizmetini sunmaktayız" dedi. Dönmezler ayrıca, "Vatandaşlarımızın doğumdan ölümüne kadar her anlarında yanındayız" sözlerine yer verdi.
"Acıların paylaşılması, toplumun ruh sağlığını da olumlu etkiler"
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Çağdaş Yeter ise, insanların birlik içerisinde olduğu zamanlardan bir tanesinin de cenazeler olduğunu belirterek, "Ölüm acısının paylaşılması ve dayanışmanın yaşanması, toplumun ruh sağlığını da olumlu yönde etkiler. Bu amaçla kurulmuş taziye evlerimizde, 'Cenaze yakınlarının acısını paylaşıyor ve biriz, beraberiz' diyoruz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşların taziye evlerini kullanabilmeleri için, 'Teksin' uygulaması üzerinden başvuru yapabileceklerini söyleyen Yeter, "Vatandaşlarımız bizlere cenaze ile ilgili ölüm belgesini ulaştırdığında, taziye evinde onlara 3 gün hizmet sunuyoruz. Sabah 09.00 ile akşam 22.00 arası hizmet veriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanında oluyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN
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