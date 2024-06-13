Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evlerinde Bayram Sevinci - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evlerinde Bayram Sevinci

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kıyafet Evlerinde bayramlık kıyafetlerini seçen aileler, çocuklarının MERCEK atölyelerinde dikilen kıyafetlerle bayram sevinci yaşıyor. Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin 0-12 yaş arası çocukları için hizmet veren Kıyafet Evlerinden şimdiye kadar 17 bin 258 çocuk faydalandı.

13.06.2024 15:26
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kıyafet Evlerinde yine bayram sevinci yaşanıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala aileler, Kıyafet Evlerine gelerek çocuklarının MERCEK atölyelerinde dikilen bayramlık kıyafetlerini seçiyor.

Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin 0-12 yaş arası çocukları için yılda 3 kez kıyafet alabildiği Kıyafet Evinden şimdiye kadar 17 bin 258 çocuk faydalandı. Mersin Merkez Ulu Çarşı, Tarsus Duatepe Mahallesi ve Silifke'de bulunan Kıyafet Evlerine randevu ile giden aileler kısa sürede hizmet alabiliyor. Hem kız hem de erkek çocukları için çeşit çeşit kıyafetlerin ve ayakkabıların yer aldığı Kıyafet Evleri, ihtiyaç sahibi aileleri ve çocuklarının yüzünü güldürmeye devam edecek.

"Çocuklar bayram sevincini yine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaşıyor"

Sosyal Hizmet Uzmanı Yasemin Özbek Cilasın, Kıyafet Evi Projesi ile 2020 yılından itibaren dar gelirli vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi. Son olarak açılan Silifke Kıyafet Evi ile birlikte hizmet verdikleri alanı genişlettiklerini kaydeden Cilasın, "0-12 yaş grubu çocuğu olan ve sosyal güvence sahibi olmayan ailelerimize sunduğumuz destekle çocuklar bayram sevincini yine Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaşıyor. Ailelerimiz Kıyafet Evlerimizden yılda 3 kere yararlanabiliyor. Aileler Kıyafet Evlerimizi ziyaret ediyor ve mağaza raflarından çocuklarının beğendiği ürünleri teslim alabiliyorlar. Bugüne kadar 17 bin 258 çocuğa kıyafetlerimizi ulaştırdık. Ayrıca MERCEK Meslek Edindirme kursiyerlerin diktiği kıyafetler de çocuklarla buluşuyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evlerinde Bayram Sevinci - Son Dakika

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