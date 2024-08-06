Mersin Büyükşehir Belediyesi Köyleri Şenlik Alanına Çeviriyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Köyleri Şenlik Alanına Çeviriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Köyleri Şenlik Alanına Çeviriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' sloganıyla yola çıkarak köyleri şenlik alanına dönüştürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelere eğlenceyi götürerek vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşatıyor.

06.08.2024 11:50  Güncelleme: 11:51
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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' sloganıyla yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, eğlenceyi vatandaşların ayağına götürdü. Çocukları eğlendirmek, mahallelere renk katmak için yola çıkan ve köyleri şenlik alanına çeviren büyükşehir, Toroslar ilçesinde yer alan Değnek ve Aladağ Mahallesi'nde yaşayanlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Mersin'in 13 ilçesinde hizmetlerine ara vermeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak noktalarda yaşayanları da unutmadı. 'Her Köy Bizim Köyümüzdür' sloganıyla yola çıkan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ekipleri, 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinlikleri kapsamında Tarsus'tan Anamur'a kadar eğlenceyi yurttaşın ayağına kadar götürüyor. Her hafta farklı bir adres ile kırsal mahalleri karış karış gezen ekipler, merkeze gelemeyen vatandaşların yaz akşamlarına eşlik edip, 7'den 70'e herkesin keyifli zaman geçirmesini sağlıyor.

Çocukları eğlendirmek, mahallelere renk katmak için yola çıkan ve köyleri şenlik alanına çeviren ekipler, Toroslar ilçesinde yer alan Değnek ve Aladağ Mahallesi'nde yaşayanlara da unutulmaz bir gün yaşattı. Köy meydanında yapılan etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte çocuklar müzikler eşliğinde dans edip oyunlar oynarken, aileler de alkışlarla çocukları izledi. Şenlikte, tiyatro gösterisi de yer aldı, çocuklara hediyeler verildi.

Özdülger: "Çocukların mutluluğuna şahit olmanın verdiği mutluluk bizler için ayrı keyif"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliklerini 2 yıl önce başlattıklarını belirtti. Özdülger, "Bu etkinliklerimiz, gerçekten köyde, çocuklarımız ve yetişkinlerimizle bir arada olduğumuz keyifli dakikalar yaşadığımız ve dolu dolu geçen etkinliklerimiz. İçeriğimizde dramalarımız, çocuk ve geleneksel oyunlarımız, tiyatrolarımız var. Aynı zamanda yüz boyama, şişme balon etkinlikleriyle de gerçekten keyifli geçen anlar yaşatıyoruz. Tabi çocuklarımızın mutluluğuna şahit olan anne babaların mutluluğu da ayrı bir keyif bizler için" ifadelerini kullandı.

Tatil sebebiyle çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlamak ve onların günlerini farklı kılmak amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden Özdülger, bu sene bu etkinlikleri ilçe belediyeleri ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Silifke ilçesindeki programların tamamlandığını, Aydıncık ve Anamur'da etkinliklerin devam ettiğini aktaran Özdülger, gelecek haftadan itibaren ekiplerin Tarsus, Erdemli ve Mezitli'de program yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür eden Değnek Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, "Çocukların beyninde kalan bir eğlence oldu. Çocuklarımız kendileri küçük ama ileride bunu hatırlarlar, kendilerini daha iyi hissederler" dedi.

Aladağ Mahalle Muhtarı Tevfik Öz'de 7'den 70'e herkesin etkinliğe geldiğini kaydederek, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu yaz ayında insanların buna ihtiyacı vardı. İnsanlarımızın daha çok kaynaşması açısından bu etkinliklerin daha sık olmasını isteriz. İnsanlarımızın birbirleriyle konuşup, tanışması bakımından çok güzel oldu. Etkinliği çocuklar çok sevdi. Büyüklerin de memnun olduğunu düşünüyorum"diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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