Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför ile kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramı'na hazırladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför hizmetiyle kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramı'na hazırladı. Son olarak Dalakderesi Mahallesi'ni ziyaret eden Mobil Kuaför ekibi, kadın ve erkek kuaförleri ile mahalle sakinlerinin bakımlarını yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Kuaför, Mersin'in ilçelerinde köyleri karış karış gezmeye devam ediyor. Mobil Kuaför hizmeti Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin kırsal mahallelerinde hizmet veriyor. Uygulama, batı ilçelerinde ise kış aylarında gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarına da yetişti.
Mobil Kuaför'de çalışan Birsen Dündar, bayram öncesi oldukça yoğun olduğunu belirterek, "İnsanlar memnun kalıyor. Memnuniyet arttıkça daha çok talep geliyor. Kırsal kesimlerdeki insanlar bahçe ve tarla işlerinden dolayı şehre inip kuaföre gidemiyor" dedi.
Bütün vatandaşları büyük bir memnuniyetle tıraş ettiklerini söyleyen Bülent Alyanak da şunları dile getirdi:
"Özenli bir tıraş yapıyoruz. İnsanları elimizden geldiğince en iyi şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Her tıraştan sonra temizlik maddeleriyle makinelerimizi, taraklarımızı temizliyoruz, sırayla alıyoruz. Tek kullanımlık örtüler ve havlu kullanıyoruz. İnsanların daha sağlıklı bir ortamda tıraş olmasını sağlıyoruz. Bir vatandaş 'Ben normalde berber değiştirmem ama sende tıraş olduktan sonra değiştirmenin zamanı geldiğini anladım' dedi. Bu beni çok mutlu ediyor. İmkanlar dahilinde daha çok yere gitmeye ve herkese yetişmeye çalışıyoruz. Ama tabi yoğunluk ve talep çok olduğu için yetişmekte zorlanabiliyoruz."
Dalakderesi Mahallesi Muhtarı Armağan Doğan, şöyle konuştu:
"Bayram öncesi gelmeleri yaşlılarımız için çok güzel oldu. Onların adına Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem kadınlar hem de erkekler için hizmet veriliyor, çok mükemmel. Biz duyuruları yaptık, herkes ona göre kendisini ayarladı, geldi. Çok hoşumuza gitti, çok güzel oldu. Çok memnunuz."
Mobil Kuaför'de saçını boyatan ve bakım yaptıran Semra Keser ise "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Köyümüzün kadınlarını da düşünüyor, bizleri düşünüyor. Bakımımızı bile düşünmüş, teşekkür ediyoruz ona. Çok memnunuz, bu davranışlar bizleri daha çok Başkan Seçer'e bağlıyor" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför ile kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramı'na hazırladı - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Muğla Valiliği koordinesinde polis, jandarma, sağlık, sahil güvenlik, itfaiye, belediyelerin ilgili bölümleri 31 Mart seçim günü görev başında olacak. Muğla'da 814 bin 986 seçmen 23 bin 638 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 4 bin 779 kolluk kuvveti ve 235 sağlık personeli görev yapacak.
2017 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'da ilk konserini verdi. Sobral, konser öncesi yaptığı açıklamalarda müziğe olan ilgisini ve Filistin'e yönelik çağrısını dile getirdi. Ayrıca Türk hayranlarının ilgisinden de memnuniyetini belirtti.
AK Parti ile ittifak yollarını ayıran Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a milli görüşçüler tarafından tepkiler çığ gibi büyüyor. Necmettin Erbakan döneminde Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Numan Mert, ittifakın yeniden kurulması, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını geri çekilmesi gerektiğini söyledi.
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı. Moller, sıfır atık girişimlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile bağlantılı olduğunu vurgulayarak, 17 hedefe ulaşmanın sürdürülebililik, yenilikçilik ve işbirliğine bağlılık gerektirdiğini belirtti.
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışını sürdürürken, TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak. 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da alınacak kararlar merakla bekleniyor. Ayrıca, 7 Nisan'da oynanacak TFF Süper Kupa maçının da genel kurul kararına bağlı olarak oynanıp oynanmayacağı netlik kazanacak.
RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Onur Ergün, öncelikli hedeflerinin Süper Lig'i ilk 4 sırada bitirip, Avrupa kupalarında gitmek olduğunu söyledi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.
Türk dünyasının 4 bin yıllık geçmişi olan ortak geleneksel strateji ve zeka oyunu mangala, Kazakistan'da çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ülkede halihazırda 200 binden fazla kişi mangala öğrenirken, oyun çocukların zeka kabiliyetini geliştiren özelliğiyle bilinen bir seçmeli ders olarak okutuluyor. Mangala, 2020'de Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'ın ortak sunumuyla UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildi.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda, yerel seçimlere iki gün kala sosyal medya platformlarıyla görüşme yapıldı. Görüşmelerde, seçim sürecinde yapılacak adımlar ve sosyal medyadaki manipülasyon ve yanlış bilgilerin önlenmesi ele alındı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, takibe düşen kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Ateş, sadece mart ayında 1,5 milyar liralık kredi kartı borcunun ödenemediği için takibe düştüğünü belirtti. Yılbaşından beri takibe düşen kredi kartı borcu 5,8 milyar lirayı aştı. Ateş, seçim sonrasında yasal takip sürecinin artacağını ve batık kredi borçlarının daha da artacağını ifade etti. Ayrıca tüketici kredilerindeki batık oranının da hızla arttığına dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?