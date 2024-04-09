Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför ile kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramı'na hazırladı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mobil Kuaför hizmetiyle kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramı'na hazırladı. Son olarak Dalakderesi Mahallesi'ni ziyaret eden Mobil Kuaför ekibi, kadın ve erkek kuaförleri ile mahalle sakinlerinin bakımlarını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mobil Kuaför, Mersin'in ilçelerinde köyleri karış karış gezmeye devam ediyor. Mobil Kuaför hizmeti Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin kırsal mahallelerinde hizmet veriyor. Uygulama, batı ilçelerinde ise kış aylarında gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarına da yetişti.

Mobil Kuaför'de çalışan Birsen Dündar, bayram öncesi oldukça yoğun olduğunu belirterek, "İnsanlar memnun kalıyor. Memnuniyet arttıkça daha çok talep geliyor. Kırsal kesimlerdeki insanlar bahçe ve tarla işlerinden dolayı şehre inip kuaföre gidemiyor" dedi.

Bütün vatandaşları büyük bir memnuniyetle tıraş ettiklerini söyleyen Bülent Alyanak da şunları dile getirdi:

"Özenli bir tıraş yapıyoruz. İnsanları elimizden geldiğince en iyi şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Her tıraştan sonra temizlik maddeleriyle makinelerimizi, taraklarımızı temizliyoruz, sırayla alıyoruz. Tek kullanımlık örtüler ve havlu kullanıyoruz. İnsanların daha sağlıklı bir ortamda tıraş olmasını sağlıyoruz. Bir vatandaş 'Ben normalde berber değiştirmem ama sende tıraş olduktan sonra değiştirmenin zamanı geldiğini anladım' dedi. Bu beni çok mutlu ediyor. İmkanlar dahilinde daha çok yere gitmeye ve herkese yetişmeye çalışıyoruz. Ama tabi yoğunluk ve talep çok olduğu için yetişmekte zorlanabiliyoruz."

Dalakderesi Mahallesi Muhtarı Armağan Doğan, şöyle konuştu:

"Bayram öncesi gelmeleri yaşlılarımız için çok güzel oldu. Onların adına Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hem kadınlar hem de erkekler için hizmet veriliyor, çok mükemmel. Biz duyuruları yaptık, herkes ona göre kendisini ayarladı, geldi. Çok hoşumuza gitti, çok güzel oldu. Çok memnunuz."

Mobil Kuaför'de saçını boyatan ve bakım yaptıran Semra Keser ise "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Köyümüzün kadınlarını da düşünüyor, bizleri düşünüyor. Bakımımızı bile düşünmüş, teşekkür ediyoruz ona. Çok memnunuz, bu davranışlar bizleri daha çok Başkan Seçer'e bağlıyor" diye konuştu.