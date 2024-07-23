Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Aşure Dağıttı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımında bulundu. 25 bin kap aşure 13 ilçede 13 farklı noktada vatandaşlara ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde aşhanede özenle hazırlanan birlik ve beraberliğin simgesi aşureler, Büyükşehir Belediyesinin mobil araçları ile kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturuldu. Ağzı tatlanan ve dualarla aşure tatlısını yiyen vatandaşlar her yıl yapılan dağıtımlardan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız daim olsun"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, aşure yapım aşamasında Büyükşehir Belediyesinin aşhanesini ziyaret etti. Kaynayan aşure kazanının başında iyi dileklerde bulunan Başkan Seçer, "Kazanlarımız birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, bolluk ve bereket için kaynıyor. 25 bin yurttaşımız için aşurelerimizi hazırlıyoruz. 13 ilçemizde vatandaşlarımıza eş zamanlı olarak ikram edeceğiz. Tuttuğunuz oruçlar Hak katında kabul olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız daim olsun" ifadelerine yer verdi.

"Muharrem Ayının mübarek olmasını diliyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı Yusuf Yazgı, keramet, bolluk ve bereketi işaret eden Muharrem Ayının 7 Temmuz itibariyle başladığını ifade ederek, "Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak önceden yapmış olduğumuz hazırlıklar neticesinde aşhanemizde aşuremizi kaynattık. Bugün de bu mübarek gün için Mersin'in 13 ilçesinde 13 farklı noktada eş zamanlı olarak 25 bin kap aşureyi vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Muharrem Ayının mübarek olmasını diliyoruz" dedi.

"Değerlerimize değer kattığı için belediyemize teşekkür ederiz"

Büyükşehir Belediyesinin hem hayır hem de yardım yaptığını belirten vatandaşlardan Hatice Koç, "Muharrem Ayımız mübarek olsun. Bir hayırdır. Değerlerimize değer kattığı için belediyemize teşekkür ederiz. Aşure yapmak maliyetli. Hem hayır hem de yardım oluyor. Allah razı olsun belediyemizden" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayla Çiftçi ise dağıtımların ekonomik açıdan sıkıntı çeken ve aşure yapamayacak kişiler için özellikle daha anlamlı olduğunu belirterek, "Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Kutsal bir gündeyiz. Böyle bir şey yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz de yapacağız, dağıtacağız komşularımıza" ifadelerine yer verdi. - MERSİN