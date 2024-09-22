Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nde Kadın İstihdamı Artıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesinde, Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kadın istihdamını önceleyen politikaları sonucunda her alanında daha çok iş imkanı bulan kadınlar, azimleri ve iş disiplinleriyle kendi alanlarında birbirinden başarılı işlere imza atıyor.

Daire başkanından temizlik personeline, muhabirinden zabıta memuruna, mühendisinden itfaiye personeline kadar kadınlar, Büyükşehir Belediyesinde varlığını hissettiriyor ve cinsiyetleriyle değil, işleriyle öne çıkıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ise bünyesinde çalışan binlerce kadın ile Mersin'e hizmet etmeye devam ediyor.

"Kadının gücünün fark edilmesi takdire şayan"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, 4,5 yıldır Büyükşehir Belediyesinde büyük bir keyif ve mutluluk içerisinde çalıştığını söyledi. Bu mutlulukta, cinsiyet eşitliği gözeten Başkan Seçer ile çalışmanın payının büyük olduğunu vurgulayan Özdülger, "Kadına öncelik tanınması, kadının gücünün fark edilip kadınla beraber yol yürüme isteği ve gayreti takdire şayan. Biz Büyükşehirde kadın, erkek tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber, güzel başarılara imza atma gayreti içerisindeyiz ve bunun sonucunu almanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Mersin; kadınlarla, kadının üretkenliğiyle ve çalışkanlığıyla güzel" dedi.

"Büyükşehirde cinsiyetimle değil, mesleğimle ve işgücümle değer görüyorum"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Şube Müdürlüğünde kaptan olarak çalışan Pelin Teymur, belediyede her birimde kadın istihdamını gördüklerini söyleyerek, "Ben belediyemizin tek kadın kaptanıyım. Toplumda cinsiyetle alakalı ciddi baskılar var. Ama ben belediyede cinsiyetimle, ismimle ya da kıyafetimle değil; kimliğimle, mesleğimle, unvanımla ve işgücümle değer görüyorum ve hiçbir şekilde cinsiyet ayrımını hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Belediyede adımızdan bu kadar söz ettirmemiz bizleri mutlu ediyor"

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığında muhabir olarak görev yapan Seda Özdemir, "Mersin'de hizmet verdiğimiz her alanda olduğu gibi, daire başkanlığımızda da kadınlar olarak söz sahibiyiz. Büyükşehir çatısı altında, yönetim kadrosundan en alt kademeye kadar kadınlar olarak biz varız ve bu bizim açımızdan çok büyük bir gurur kaynağı. Bizlere bu olanağı sağlayan Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadın isterse, yapamayacağı hiçbir şey yok"

Ulaşım Dairesi Başkanlığında otobüs şoförü olarak görev yapan Sultan Yüksel, Başkan Seçer'in istihdam konusunda kadınlara her zaman öncelik verdiğini belirterek, "Başkanımıza hem kadınlara öncelik verdiği için hem de kadınların ekonomik anlamda özgürleşmesinin yolunu açtığı için teşekkür etmek istiyorum. Kadın isterse, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben de buna inandım ve yapabileceğimden emindim, kendime güvenim yüksekti. 2019 yılında başvuru yaptım ve başkanımız da kadınlara öncelik verdiği için işe alındım" diye konuştu.

"Her yerde kadın çalışan olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan Songül Çetin, mesleğini gönül vererek sürdürdüğünü ifade etti. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmaktan dolayı oldukça mutlu ve memnun olduğunu kaydeden Çetin, "Başkanımız Vahap Seçer'in kadınlara verdiği değer tartışılmaz. Mesleğim dolayısı ile devamlı dolaştığım için her yerde kadın çalışan olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Başkanımızla çalışmak onur ve gurur verici. Hep sahadayız ve erkeklerle aynı şartlar altında çalışıyoruz. İş arkadaşlarımdan, zabıta teşkilatımızdan ve başkanımızdan çok memnunuz. Memnuniyetle de çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadın itfaiyeci olmak çok güzel bir duygu"

Elif Beyza Ehliz ise İtfaiye Dairesi Başkanlığında kadın itfaiye personeli olarak görev yapıyor. Kadın itfaiyeci olarak çok güzel tepkiler aldığını söyleyen Ehliz, "Kadın itfaiyeci olmak çok güzel bir duygu. Alışılagelmiş bir şey olmadığı için dışarıda çok güzel tepkiler alıyoruz. Tarif edilmez bir duygu. Hayvanlara, insanlara, bütün canlara yardımcı olmak çok güzel bir şey. Kadın erkek fark etmeksizin, yanlarında olduğumuzu bilmeleri benim adıma çok kıymetli" dedi. - MERSİN