Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu kabul edildi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni logosu kabul edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Vahap Seçer, logo ve renklerin Mersin'in M harfini ve Toros dağlarını ifade ettiğini belirtti. Logoda yer alan farklı renkler ise narenciye, güneşin rengi ve denizin mavisi ile çok renkli kentin enerjisini, kenetlenmeyi, dönüşümü, sonsuzluğu, devinimi, gençliği ve inovasyonu temsil ediyor.

13.05.2024 18:55  Güncelleme: 18:56
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeni logosu mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Vahap Seçer, "Böyle bir şey gerekiyordu. Bu logo ve renkleriyle; Mersin'in M harfini ve Toros dağlarını ifade ediyor. Farklı renkler narenciye, güneşin rengi, denizin mavisi; çok renkli kentin enerjisini, kenetlenmeyi, dönüşümü, sonsuzluğu, devinimi, gençliği ve inovasyonu temsil ediyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2024 yılı mayıs ayı olağan toplantısının 1. birleşimi, Başkan Vahap Seçer yönetiminde yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18, gündem dışı 5 madde olmak üzere toplam 63 madde görüşüldü.

Büyükşehir logosunun değişimi ile ilgili maddede söz alan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Bütün ilçelerin logoları birbirine benziyor. Ben oradan Büyükşehir yazısını, Yenişehir yazısını silsem hangisinin hangisi olduğunu anlayamazsınız. Herkes kendince bir şey yapmış. Buna gerek duyduk, çünkü böyle bir şey gerekiyordu. Bu logo ve renkleriyle Mersin'in M harfini ve Toros dağlarını ifade ediyor. Farklı renkler var; narenciye, güneşin rengi, denizin mavisi. Çok renkli kentin enerjisini, kenetlenmeyi, dönüşümü, sonsuzluğu, devinimi, gençliği ve inovasyonu temsil ediyor. Biz de 'Bizim de bakış açımız bu' dedik hepsi bundan ibaret. Mersin'e hayırlı, uğurlu olsun."

Birimlerden gelen 40, komisyonlara havale edilen 18, gündem dışı 5 madde olmak üzere toplam 63 maddenin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: ANKA

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