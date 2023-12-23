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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda Öğrencilere Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda Öğrencilere Etkinlik Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Meyve ve Sebze Hal Kompleksi'ni gezdi ve yerli malı kullanmanın önemini öğrendi. Ayrıca çocuklara yerli üretim olan portakal suyu ve mandalina ikram edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası\'nda Öğrencilere Etkinlik Düzenledi
23.12.2023 - 10:26,
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere yönelik bir etkinlik yaptı. İlkokul öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Meyve ve Sebze Hal Kompleksi gezdirildi. Mersin'de üretilen ve komplekse gelen ürünlerin paketlenme, tartılma ve sevkiyat aşamaları anlatıldı. Ürünlerin tüketiciye ulaşma öyküsünü dinleyen çocuklar, Hal Kompleksi'nin farklı noktalarını da gezdi.

Çocukların yerli malı haftasını benimsemesi, tutumlu olması, yatırım yapması ve yerli malı kullanmanın önemini anlaması amacıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, örnek olarak limon paketleme süreci de anlatıldı. Çocuklar limonun sınıflandırılması, paketlenmesi, kasalara yerleştirilmesi ve sevkiyat aşamalarına birebir şahit oldular. Etkinlikte çocuklara yine yerli üretim olan portakaldan yapılan portakal suyu ve mandalina ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çocuklara içerisinde narenciye ürünlerinin olduğu paket hediye etti. Çocukların gezisine Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin ile Mersin Halciler Derneği Başkanı Münir Şen de eşlik etti.

ŞAHİN: "ÇOCUKLARIMIZA, ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE KADAR UZANAN YOLCULUĞU ANLATMAK İSTEDİK"

Zabıta Dairesi Başkanı Leyla Karataş Şahin, Tutum, Yatırım ve Türk Malı Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Meyve ve Sebze Hal Kompleksi'nde çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Amaçlarının, çocuklara Mersin'de üretilen ürünlerin tüketiciye ulaşma yolculuğunu anlatmak olduğunu söyleyen Şahin, "Bu bağlamda biz Mersin Hal Kompleksimizi tanıtmayı, üreticiden tüketiciye kadar uzanan bir yolculuğu çocuklarımıza anlatmak istedik. Mersin Hal Kompleksi Türkiye ve Ortadoğu'daki en büyük hal komplekslerinden birisidir. Mersin'de üretilen ürünün tüketiciye varana kadar her aşaması, Hal Kompleksi'nin içerisinde gerçekleşir. Okullarımızın ziyareti bizi çok memnun etti. Kompleksimizi tanıtmamız için de bize bir vesile oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nda Öğrencilere Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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