Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Bireyler İçin Sinema Etkinliği Düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mola Evi'nden faydalanan özel bireyler için Sinema Etkinliği düzenlendi.

Özel bireylerin sosyalleşmesi ve topluma daha çok karışabilmesi adına önemli etkinlikler düzenlediği belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni bir etkinliğe imza attı. Sağlık İşleri Dairesi'ne bağlı mola evinden faydalanan bireyler ve aileleri, düzenlenen sinema etkinliğinde bir araya geldi. Bir AVM'de gerçekleşen etkinlikte, özel bireyler ve aileleri yakın zamanda vizyona giren, başrollerini Ahmet Kural ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı 'Efsane' isimli komedi filmini izledi. Patlamış mısır ve meşrubat eşliğinde filmi izleyen özel bireyler ve aileleri, filmi oldukça beğendi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Mola Evi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Fatma Esra Özdal, etkinliğin amacını anlatarak, "Sinema etkinliğimizle çocuklarımızın yanı sıra, velilerimizin de mola vermesini amaçladık. Öğrencilerimizi ve ailelerini komedi filmine getirdik. Patlamış mısır ve meşrubat ikramıyla da, onların filmden daha keyif almalarını sağladık" dedi.

Özel bireylerin ve ailelerinin etkinlikleri çok sevdiğini ve sık sık talep ettiklerini sözlerine ekleyen Özdal, "Mola evinin amacı, adından da anlaşılacağı üzere ailelere mola verdirebilmek. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Kendileri adına da, çocukları adına da mutlu oluyorlar. Kafaları rahat oluyor, kendilerini emin ellerde hissediyorlar. Kendine vakit ayırdığı zaman, deşarj olduğu zaman çocuğuyla da kaliteli vakit geçirebiliyor. Bu etkinliklerin devamını istiyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince etkinlik düzenlemeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe oğlu ile gelen Sakine Güdemek "Çok güzeldi ve çok memnunuz. Çocuklarımız çok faydalanıyor. Biz de seviniyoruz. Çocuklarımız güzel vakit geçiriyor" diye konuştu. Anne Güdemek, oğlu Hidayet Can'da filmi çok sevdiğini aktardı.

Filmi izlemeye oğlu Mehmet'le gelen Fatma Baykara ise mola evinin etkinliklerinden ilk kez faydalandığını ve oldukça beğendiğini ifade etti. - MERSİN