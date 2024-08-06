Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Kampanya Başlatacak - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Kampanya Başlatacak

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokak hayvanları için yakın zamanda bir kampanya başlatacaklarını duyurdu. Amacı, sokak hayvanlarını yaşatmak olan kampanyaya herkesi destek vermeye çağırdı.

06.08.2024 18:31  Güncelleme: 18:38
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokak hayvanları için yakın zamanda bir kampanya başlatacaklarını duyurarak, "Önümüzdeki günlerde Mersinli hemşehrilerimizle bu konuyla ilgili bir kampanya tanıtımı yapacağız. Herkesi bu kampanyaya dahil olmaya çağırıyoruz. Amacımız, bu canları öldürmek değil, bu canları yaşatmak" dedi.

Başkan Seçer, kişisel sosyal medya hesabından Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından sokak hayvanlarını yaşatmak için kampanya başlatacaklarını duyurdu. Herkesi kampayaya destek vermeye davet eden Seçer'in videolu paylaşımında, şu ifadeler yer aldı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Önceki yasada belediyeler, sokak hayvanlarını toplayıp, bakımlarını yapıyor, kısırlaştırıyor ve mümkünse sahiplendiriyorlardı, değilse tekrar sokağa bırakıyorlardı. Yeni yasada, belediyeler bu işlemleri yine yapacak. Eğer sahiplendiremiyorsa, artık sokağa salmayacak, onları tutacak. ve ihtiyaç duyulması halinde, bu hayvanlar 'uyutma' adı altında öldürülecekler. Tabii ki biz canları öldürmek değil, yaşatmak için çaba göstermeliyiz. Tam da burada siz değerli yurttaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Uzun günlerdir yaptığımız bir çalışma sonucunda önümüzdeki günlerde Mersinli hemşehrilerimizle bu konuyla ilgili bir kampanya tanıtımı yapacağız. Herkesi bu kampanyaya dahil olmaya çağırıyoruz. Amacımız, bu canları öldürmek değil, bu canları yaşatmak."

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Kampanya Başlatacak
Kaynak: ANKA

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