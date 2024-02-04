Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Emek Evi\'nden binlerce kişi faydalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ay önce açılan 'Emek Evi'nde gündelik işlere gidenlerin sabah ve akşamları rahat bir ortamda bekleyerek dinlenmeleri amaçlanırken bugüne kadar 2 bin 448 kişinin faydalandığı belirtildi.
Kent genelinde hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesiminden insana dokunmayı sürdürdüğü aktarılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Emek Evi projesi hayata geçirildi. Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'ne açılan Emek Evi sayesinde, gündelik işlere giden işçilerin sabah giderken ve akşam iş dönüşü saatlerinde rahat bir ortamda beklemeleri ve dinlenmeleri amaçlandığı belirtildi. Emek evinden özellikle, tarım ve inşaat gibi alanlarda gündelik olarak çalışan vatandaşların faydalandığı belirtildi. Hafta içi her gün 03.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet veren emek evinde işe giden vatandaşlara ücretsiz olarak çay ve çorba da ikram edildiği de kaydedildi. 2023 yılı Ağustos ayında hizmet vermeye başlayan projeden bugüne kadar toplam 2 bin 448 kişinin faydalandığına dikkat çekildi.
Çiçek: "Çalışan emekçilerin kahvaltı parası cebinde kalıyor"
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli Rıdvan Çiçek, Emek Evi'nin çalışan emekçiler için açılmış güzel bir mekan olduğunu dile getirerek, "Burası gece 03.00'te açılıyor ve gelen vatandaşlarımıza çorba ikramımız oluyor. Haftanın 5 günü de çay ikramımız oluyor. Çalışanlar buraya gelip kahvaltılarını yapabiliyor" dedi.
Emek evini kullanan vatandaşların oldukça memnun kaldığını ve uygulamanın çok sevildiğini aktaran Çiçek, "Kesinlikle çok güzel bir uygulama. Vatandaşlar da bu uygulamadan çok memnun ve çok güzel tepkiler alıyoruz" diye konuştu.
İşe gitmeden önce çalışan vatandaşların emek evine uğrayıp kahvaltılarını yaptıklarını dile getiren Çiçek, "Günümüz şartlarında geçim gerçekten zor olduğu için vatandaşların parası cebinde kalmış oluyor. Bu hizmetten tüm vatandaşlarımız faydalanabilir. Burası gece 03.00'ten sabah 10.00'a kadar açık. Çorbamız ise sabah 05.00'ten 07.30'a kadar devam ediyor"diye konuştu.
İnşaat işçiliği yapan ve her sabah emek evini kullanan vatandaşlardan Ramazan Görmüş ise "Sabah 05.30'da kalkıyorum. Çoğu zaman kahvaltı yapacak zamanım olmuyor. Bu çorba hem bütçeme hem bedenime iyi geliyor"şeklinde konuştu.
Vatandaşlardan Mehmet Hakkı Yılmaz da evin açılmasının çalışanlar için çok iyi olduğunu belirterek, "Sabah sıcak çay, sıcak çorba içiyoruz. Gayet memnunuz. Arkadaşlarım da oldukça memnun. Bu soğuk kış günlerinde içimiz ısınıyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN
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