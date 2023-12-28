Mersin Büyükşehir Belediyesi, üretici kadınlara destek sağlıyor

Kadın emeğinin görünür olmasını önceleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, üretici kadınlara desteği sürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan üretici kadın stantları, Mut ilçesinde bulunan Taşhan'da da faaliyetlerine devam ediyor.

Mutlu üretici kadınlar, tarihi Taşhan'da bulunan Büyükşehir'in stantları sayesinde, el emeği göz nuru ürünlerini hem tanıtma hem de kazanç elde etme şansı buldu. Tarihi Taşhan'ı cazibe merkezi haline getiren kadınlar, Büyükşehir'in ücretsiz olarak sağladığı stantlar sayesinde bir yandan ev ekonomisine destek sağlarken, diğer yandan da sosyal yaşantıda aktif rol oynuyor.

CEMİLE TEMEL: "MUTLULAR ARADIKLARI HER ŞEYİ TAŞHAN'DA BULABİLİRLER"

Hobi olarak yaptığı ürünleri sergileme ve satma şansı bulan emekli kadınlardan Cemile Temel, Taşhan'ın içinde böyle bir imkanları olduğu için mutlu olduklarını belirtti. Aynı zamanda tarihe sahip çıktıklarını söyleyen Temel, "Buraya gelen her Mutlu'yu yakalıyorum, tanıtmaya çalışıyorum. 'Tarihinize sahip çıkın' diyorum, bu Mut'un değeridir" diye konuştu.

Kadınların, ürettikleri tüm ürünleri burada satma şansı olduğunun da altını çizen Temel, "Ne üretiyorsanız buraya getirin. Hem burası, hem de kadın emeği değerlenmiş olsun. Mutlular aradıkları her şeyi Taşhan'da bulabilirler" dedi.

EZGİ ÇETİN: "KADINLARIN YAPAMAYACAĞI İŞ YOKTUR"

Ürettiği ürünleri bir senedir Büyükşehir'in kurduğu ücretsiz stantlarda sattığını belirten Ezgi Çetin, "Daha önce havlu işleyip satıyordum. Sonra 'Ben niye stant açmayayım?' dedim. Sıkıldığınızda çay, kahve içiyorsunuz, arkadaşlar geliyor, sohbet ediyoruz" dedi. Mutlu kadınlara da seslenen Çetin, ürünlerini Taşhan'da satmalarını söyleyerek, "Kadınların yapamayacağı iş yoktur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EŞE KARA: "KENDİ YETİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLERİ SATIYORUZ"

Köylerinde yetiştirdikleri ürünlerle salça, turşu, zeytinyağı, zeytin gibi ürünler üretip satan Eşe Kara, "Stantlarımızda bir mutfak için ne lazımsa var. Ürünlerimizin dikimini, alımını, ticaretini yapıyor ve bu şekilde değerlendiriyoruz" diye konuştu. Daha önce gelir elde etme imkanı olmadığını söyleyen Kara, "Büyükşehir'in bize sağladığı imkanlarla satış yapmaya başladık. Gerçekten çok güzel gidiyor. Çok memnunum ben" dedi.

SEMRA BACAKSIZ: "STANTLAR SAYESİNDE İLK DEFA KENDİ PARAMI KAZANIYORUM"

Stantlar sayesinde ilk defa kendi parasını kazanmaya başladığını belirten Semra Bacaksız ise şunları söyledi:

"2019'dan beri buradayım. Gün geçtikçe büyüyoruz ve kazancımız artıyor. Müşterilerimiz ve ziyaretçilerimiz alıştı. Yani güzel bir katkı sağladılar bize. Eşime büyük destek sağlıyorum."

EMİNE YAŞAR: "BÜTÜN KADINLAR KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURMALI"

Pazar açılmadan önce evde oturduğunu söyleyen Emine Yaşar da "Daha önce İstanbul'da ev yemekleri olan lokantalarda aşçılık yapmıştım. Burada ilk defa kendi işimi yapıyorum. Bütün kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmak için, böyle bir çabaya girmeleri gerekiyor. Birinden istemek çok ağır geliyordu bana. Şu anda kendi isteğimi kendim karşılayabiliyorum" dedi.