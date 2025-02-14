Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SGK Arasındaki Teminat Tartışmaları

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, SGK'nın prim alacaklarına karşılık belediyenin gösterdiği bazı taşınmazları teminat olarak kabul etmemesi tartışmalara neden oldu. SGK'nın, en az 20 taşınmazı teminat olarak kabul etmediğini belirten CHP'li meclis üyesi Uğur İnce, "İktidara mensup belediyelerin okul alanı, cami alanı gibi birçok taşınmazını kabul ediyor. Şu an Yenişehir'de bir karakol satılık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısı Meclis Başkanvekili Ali Uyan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, MESKİ Personel A.Ş'nin SGK prim borcuna karşılık belediyeye ait bazı taşınmazların teminat olarak gösterilmesi maddesi ele alındı. Madde üzerine söz alan CHP'li Meclis üyesi Uğur İnce, şunları söyledi:

"Son üç meclistir belki tane 20 taşınmazımızı SGK İl Müdürlüğü'ne teminat olarak verdik. SGK İl Müdürlüğü bu teminatları kabul etmiyor ama ülke genelinde baktığımız zaman birçok kurumun, merkezi yönetime bağlı belediyelerin okul alanı, cami alanı gibi birçok taşınmazı kabul ediyor ve üstüne üstlük piyasa fiyatının üzerinde bunlarla mahsuplaşıyor ve bunları daha sonra da satışa sunuyor. Şimdi burada tehlikeli iki durum var. Birincisi; biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak resmi bir kurumuz, neden bize ayrımcılık yapılıyor. İkincisi, vatandaştan daha önceden düzenleme ortaklık payı ile alınan karakol, okul, cami, sağlık tesis alanları hiçbir gerekçe gösterilmeden ihaleyle satılıyor. Vatandaştan kamusal bir hizmet için alınan bu taşınmazlar bir süre sonra karşımıza ticari alan, turizm alanı olarak gelecek. İki resmi kurum, biz borcumuzu ödeyeceğiz diyoruz, verdiğimiz teminatlar kabul edilmiyor. Şu an teminat verdiğimiz taşınmazın değeri 3 milyar. Bizim o kadar borcumuz da yok.

"Mersin Belediyesine ilişkin ayrımcılık olduğuna dair bir kanıt yok"

AKP'li meclis üyesi Muhammet Tunçaz ise "Mersin Belediyesi'ne ilişkin ayrımcılık olduğuna dair bir kanıt yoktur. Siyasi ve afaki konuşmaların Mersin'e faydası olmaz. Bu tarz bir eleştiri siyasi bir eleştiri. Sanki SGK'da Mersin Belediyesi'ne böyle bir ayrım varmış gibi algı yaratmaya yönelik açıklamalar. Zamanında plansızlık, programsızlık ya da yapılandırma beklentisiyle ödenmeyen bu borçlar şimdi karşımıza çıktığında SGK teminat almak zorunda" dedi.

AKP'li Tunçaz'ın bu sözleri üzerine yeniden söz alan CHP'li İnce de "SGK'nın resmi internet sitesine girerseniz Yenişehir ilçesinde bir resmi kurum alanı satılık, Cumhuriyet Karakolu satılık, Erdemli'de bir resmi kurum alanı satılık. SGK satıyor bunları. Demek ki SGK bir kurumun borcu için resmi kurumu satıyor" ifadelerini kullandı.

"Onlardan herhangi bir teminat istenmiyor"

Tartışmalara Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da katıldı. Yıldız, kurumların siyasallaşmasının sonuçlarının yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Mersin'de işletmelerden, özel kuruluşlardan, Büyükşehir Belediyesi'nin sigorta borcunun 5 katı kadar borcu olan kaç tane şirket var ve haklarında ne tür işlemler yapılmış ki Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda da kamu kurumu ya devletin bir parçası. Aynen Sosyal Güvenlik Kurumu gibi Büyükşehir Belediyesi de Mersin Büyükşehir Belediyesi de devletin başka bir kurumu. Ama ben biliyorum ki devletle yakından uzaktan ilgisi olmayan, tabii ki devletten büyük ihaleler almış olan bazı şirketlerin, Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nin 5 katı kadar SGK borçları var ama bugüne kadar bu firmaların hiçbirine herhangi bir işlem yapılmadı. Onlardan herhangi bir teminat istenmiyor, onlar işlerini yapmaya devam ediyorlar."

"Geçen dönem Akdeniz'e yapılan bize neden yapılmıyor?"

Geçen dönemde AKP'li Akdeniz Belediyesi'nin SGK borcuna karşılık cami, okul gibi yapıların bulunduğu taşınmazları SGK'ya verdiğini hatırlatan Yıldız, "Geçen dönem Akdeniz Belediyesi'ne yapılan niçin bu dönem Toroslar'da yapılmıyor? Niçin Yenişehir'de yapılmıyor? Niçin Büyükşehir'de yapılmıyor? Bunda yapılmayacak bir şey yok! Kaldı ki biz bu parayı alıp sırtımıza götürelim demiyoruz. Hazineye devredilsin, kamulaştırılsın, parasını mahsup etsin. Bize nakit para da vermesin. Bu kamulaştırma yerinin parasını bizim borçlarımızdan düşsün. Önceki ve sonraki vergi borçlarından mahsup etsin, tamam olacaktır" ifadelerini kullandı.