Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni otobüs hatlarıyla ulaşımı kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımında gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ve hizmetlerle hem trafiği hem de yolcuları rahatlatıyor. Yeni alınan otobüsler ve açılan hatlarla Mersin içi ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, Erdemli'den Şehir Hastanesi'ne otobüs seferi başlattı. Yeni hizmete açılan bir diğer hat ise Arpaçsakarlar-Stadyum arası sefer yapan 13 numaralı hat.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kent içi yolcu sirkülasyonu ve taleplerini göz önüne alarak gerçekleştirdiği çalışmalarla, ihtiyaç olan her bölgeye ulaşım sağlanıyor. Şehir Hastanesi de en çok yolcu sirkülasyonunun olduğu güzergahlardan biri. Kısa süre önce hizmete açılan 177 numaralı hatla, Erdemli'den Şehir Hastanesi'ne kadar tek otobüsle ulaşım sağlanmaya başlandı. Otobüs ayrıca yoğun olan Üniversite Hastanesi güzergahından da geçiyor. Yine 13 numaralı hat da Şehir Hastanesi'ne uğrayarak güzergahını tamamlıyor. MERCAN Bilim Merkezi, Nevit Kodallı Caddesi güzergahlarına da uğrayan bu hat sayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce ulaşım sağlamadığı noktalara da ulaşım sağlanmış oldu.

YENİ HATLARIN ANA GÜZERGAHLARI

Kumkuyu'dan çıkış yapan otobüs Kocahasanlı, Erdemli PTT, Arpaçbahşiş, Çeşmeli, Tece, Davultepe, Mezitli, Üniversite Hastanesi, 3. Çevre Yolu, Akbelen Mezarlığı ve MEŞOT'tan geçerek Şehir Hastanesi'ne ulaşıyor. Hattın dönüş güzergahı ise Şehir Hastanesi'nden başlıyor.

13 numaralı hat; Arpaçsakarlar, Şehir Hastanesi, Mersinli Ahmet Bulvarı, Akbelen Mezarlığı, Palm City, Eski Güleryüz, Tulumba, Göçmen, Nevit Kodallı Caddesi, Bilim Merkezi, Spor Tesisi ve Kocavilayet'ten geçerek Stadyum'a ulaşıyor. Hattın dönüş güzergahı ise Stadyum'dan başlıyor.

Vatandaşlar, otobüslerin kalkış saatleri ve geçtiği güzergah bilgilerine Teksin Mersin uygulaması ve ulasim.mersin.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.

"YENİ HATLA ERDEMLİ HALKI ŞEHİR MERKEZİNE VE HASTANELERE TEK OTOBÜSLE GİDEBİLİYOR"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, uzun zamandır Erdemli halkının merkeze ve özellikle hastanelere ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalar sonucu 177 numaralı hattı faaliyete geçirdiklerini aktardı. Mevcut olan 156 numaralı Erdemli hattının daha çok Erdemli halkının merkeze ulaşımını sağlayan bir hat olduğunu söyleyen Demir, "Üniversite Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne bağlantı kurmak istedik ve gerçekten de çok yararlı oldu. Böylece Erdemli halkı aktarmasız bir şekilde şehir merkezine, Üniversite Hastanesi'ne, Şehir Hastanesi'ne ve MEŞOT'a tek otobüsle gidebilme imkanına kavuştular" dedi.

Yolcu sirkülasyonunun beklentilerinin üzerinde olduğunu ve ilk günlerden itibaren vatandaşların otobüsü sık kullandığını belirten Demir, "Biz de ilk başlarda bu kadar fazla beklemiyorduk. Çünkü yeni hat açıldığında vatandaşın alışma süreci vardır, ama ilk günden itibaren beklentimizin 5 katı yolcu potansiyeli çıktı. Bundan dolayı da seferlerimizi artırdık. Bunun devam etmesi durumunda gerekli takviyeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

177 numaralı hat ile yolculuk yapan vatandaşlardan Ömer İçli, "Ben bu hata ilk defa biniyorum ve eğer bu devam edecekse çok memnun oldum. Emekliyim ve hastanelere gidene kadar çok zorluk çekiyoruz. Ameliyatlı olduğum için doktora gidip geliyorum. Bu devamlı bu şekilde olursa çok mutlu oluruz" dedi. Önceden 156'ya bindiğini ve otobüs değiştirmek zorunda kaldığını kaydeden İçli, "Bu hat şimdi benim için çok rahat oldu. Yani o kadar memnun oldum ki, yeni doğmuş gibiyim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Nurullah Dinçyürek ise, "Çok güzel bir hizmet. Şehir Hastanesi'ne kadar herkesi getiriyor ve götürüyor. Bundan daha güzeli olmaz. İşim olduğu zaman Şehir Hastanesi'ne gidiyorum. Önceden 28 ve 77 numaralı hatta biniyordum. Şimdi bu hattı kullanıyorum ve çok rahat" dedi.