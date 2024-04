Mersin Büyükşehir Belediyesi Yörüklere Göç Azıklarını Ulaştırıyor

Yerel

Ramazan ayı öncesinde kent genelinde başlattığı 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarını Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında başlayacak göçe hazırlanan Yörüklere, göç azıklarını ulaştırıyor.

Torosların eteklerinde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Yörüklerin çadırlarına içerisinde; yağdan una, şekerden bakliyat ürünlerine kadar birçok temel gıda malzemesi bulunan göç azıkları belediye ekiplerince ulaştırılıyor.

Arslanköy, Tırtar ve Toros mahallelerinde şu ana kadar 200'ün üzerinde Yörük çadırına göç azıklarını teslim eden ekipler, mayıs ayında gerçekleştirilecek göç öncesinde Yörüklerin göç azıklarına katkıda bulunuyor.

"Göç Azıklarını, şimdiden 200'ün üzerinde Yörük ailemize ulaştırdık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşları erzakla buluşturduklarını kaydeden Sosyal Hizmetler Dairesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Yasemin Özbek Cilasın, bu kapsamda Toroslar'ın eteklerinde yaşayan göç yolundaki Yörüklere de göç azıklarını ulaştırdıklarını ifade etti. Yörüklerin yoğunlukta oldukları bölgeleri ziyaret ettiklerini ve göç azıklarını teslim ettiklerini söyleyen Cilasın, "Göçe hazırlanan Yörük vatandaşlarımıza, Başkanımız Vahap Seçer'in selamlarıyla birlikte göç azıklarını ulaştırıyoruz. Şimdiden 200'ün üzerinde Yörük ailemize ulaştık" dedi.

"Başkanımız Yörük Kültürü'ne çok önem veriyor"

Erdemli ilçesine bağlı Toros Köyü Mera Birlik Başkanı Osman Dudaklı da Mersin Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği göç azıklarını her sene aldıklarını belirterek, "Hayvancılıkla uğraşıyorum, geçimimi de bu yolla karşılıyorum. Başkanımız her sene bizlere göç azıklarımızı gönderiyor. Biz çadırda oturuyoruz, bizim yaşantımız bu. Yörüğün amacı çadırda oturmak, hayvanlarına bakmak. Kışın Camili Köyü'nde, yazın Erdemli Toros Dağları'nda yaşıyorum. Bu azıklar büyükşehir tarafından her yıl bize ulaştırılıyor. Biz de birlik başkanı olarak herkese dağıtacağız. Başkanımız Yörük Kültürü'ne çok önem veriyor. Teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - MERSİN