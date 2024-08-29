Mersin Büyükşehir Belediyesinde Para Tartışması

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Mersin Büyükşehir Belediyesinde aralarında para meselesin olan 2 personel arasında yaşandığı iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Büyükşehir Belediyesinin giriş katında yaşandığı iddia edilen görüntülerde, aralarında gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden tartışma çıktı. Tartışma sırasında erkek şahsın dini değerlere küfür ve hareket ettiği öne sürüldü. Tartışma, diğer personellerin araya girmesiyle yatıştırılırken, olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı

Görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca suç unsuru olup olmadığına yönelik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olayın ortaya çıkmasının ardından görüntülere yansıyan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen erkek şahsın işine son verildiği, kadın şahsın ise memur olmasından dolayı yerinin değiştirildiği öğrenildi. Görüntülerin ise sosyal medyaya yansıdığı gibi özel kalem müdürlüğünde değil, belediye binasının giriş katında geçtiği kaydedildi. - MERSİN