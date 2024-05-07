Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından dış tetkik yapılacak

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Hizmet kalitesini ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesinde, TSE tarafından 3 gün boyunca dış tetkik yapılacak.

9 Mayıs'ta sonlanacak dış tetkikte Büyükşehir Belediyesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini yenilemeyi, TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ikinci gözetim tetkiki ile de iş sağlığı ve güvenliğine uygun bir şekilde çalışıldığını göstermeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılan toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, TSE Baş Tetkik Görevlileri Önder Ögetürk ve Meriç Karacan, TSE tetkik görevlileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Tüm birimlerini kapsayan dış tetkikte Büyükşehir Belediyesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile tüm işlerin şeffaf, izlenebilir ve amacına uygun olarak sürdürülmesine dikkat ettiklerini ve belge yenilemeyi hedefliyor. TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ikinci gözetim tetkiki ile de Büyükşehir Belediyesi; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensip edinildiğini ve bütün iş disiplininin bu çerçeveye uygun bir şekilde oluşturulduğunu göstermeyi hedefliyor.

"Kaliteli, vizyoner ve misyoner çalışmalarımız artarak devam edecek"

Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Serkan Altundeğer, TSE'den gelen heyet tarafından 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesinde dış tetkik uygulamasının yapılacağını ve 9 Mayıs Perşembe günü son bulacağını ifade etti. Yapılan denetimlerle, iş sağlığı ve güvenliği ile kalite yönetim sistemi üzerine dış tetkikin gerçekleştirileceğini aktaran Altundeğer, "Öncelikle bu denetimler kaliteyi artıyor. Kalite geniş bir kavram ve standartlaşmayı, kişilere bağlı kalmamayı, sistem üzerinden ilerlemeyi ve şeffaflığı sağlıyor. Bilgi alışverişi bu süreçte çok önemli. TSE'den gelen heyetimiz bu konuda uzman. Dış gözle bilgi alışverişinde bulunup, iyileştirmeye açık alanları tespit edip uygunsuzlukları gideriyoruz, sürekli iyileştirme sağlıyoruz. Bu tetkiklerle aynı zamanda, kurumun kalitesini artırmaya çalışıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmesiyle, 5 yıldır belediyenin tüm birimlerinde kalite çalışmalarının artırılmasına odaklandıklarını aktaran Altundeğer, "Başkanımız Vahap Seçer; 'Bizim kalitemiz ne ise kurumumuzda da aynısı olacak' dedi ve bizler de bu vizyon ve misyonla çalıştık. Tetkiklerimizi TSE'den, bir devlet dairesinden aldık ve belirli periyotlarla gelip değerlendirmelerini yapıyorlar. Başarılı gidiyoruz. Şimdiye kadar 5 belgemiz oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kaliteli, vizyoner ve misyoner çalışmaları artarak devam edecek ve vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecektir" sözlerine yer verdi.

"Büyük çapta hizmet üreten Büyükşehir Belediyesi, bu tetkikleri başarıyla tamamlıyor"

TSE Baş Tetkikçisi Önder Ögetürk, Mersin Büyükşehir Belediyesinin TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl uygulandığının ortaya koyulması için dış tetkik gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesinin dış tetkiklere önem veren bir belediye olduğunu aktaran Ögetürk, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 11. kalite yönetim sistem tetkiki. Bu derece büyük çaplı hizmet üreten ve vatandaşa dokunan bir kuruluşta bu sistemleri uygulamak çok kolay değil ama Büyükşehir bunu başarıyla uyguluyor" diye konuştu.

"Büyükşehir'in bu faaliyetini çok değerli ve önemli buluyoruz"

TSE Baş Tetkikçisi Meriç Karacan ise dış tetkik gözetimlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesinin çalışma prensiplerinin uluslararası standartlara uyumlu olup olmadığını gözden geçireceklerini ifade etti. Yapılan denetimler sayesinde, vatandaşa sağlanan pozitif katkıları da yakından görme fırsatı bulduklarını söyleyen Karacan, dış tetkik boyunca odaklanacakları prensipler hakkında da bilgi verdi. Karacan, "Vatandaşa hizmetlerin yüksek kalitede ve uluslararası normlarda sunulup sunulmadığı, bu standartların önemli koşullarından bir tanesi. Tüm belediye çalışanlarının sisteme katılımı çok önemli. Mersin'de vatandaşlarla ilişki ve iletişim gözden geçiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesinin periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği faaliyetlerine yönelik performansın izlenmesi ve ölçülmesi de temel prensipler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yönetim belge sistemleri ile şeffaflık, doğruluk ve kendine güven ilkelerinin de doğrulandığını sözlerine ekleyen Karacan, "Dolayısıyla bir dış tetkik grubunun, kendi faaliyetlerini gözden geçirmek üzere bir grubu davet etmesi, zaten belediye yönetiminin ne kadar kendini güvende hissettiğinin bir göstergesidir. Büyükşehir Belediyesinin bu faaliyetini de çok değerli ve önemli buluyoruz" dedi. - MERSİN