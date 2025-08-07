Mersin Caddesi Adıyaman\'da Trafiğe Açıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olan ve Nisan 2024'te yapımına başlanan Mersin Caddesi, bugün itibarıyla trafiğe açıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, görevine iade edilmesinin ardından ilk mesai gününde, kentin ulaşım altyapısını rahatlatması beklenen Mersin Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte bölgede teknik incelemelerde bulunan Tutdere, projenin tamamlanmasıyla birlikte verdikleri bir sözü daha yerine getirdiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata geçirilen caddeyle ilgili bilgi veren Başkan Tutdere, "Mersin Büyükşehir belediyemizin destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu önemli projeyle, toplam 9.2 kilometre uzunluğundaki yeni arterimizi Adıyaman halkının hizmetine sunduk. İki gidiş, iki geliş olarak planladığımız bu yol; şehrimizin kuzey hattından geçerek Organize Sanayi Bölgemize ve yeni yerleşim alanlarımız olan TOKİ'lere doğrudan ve konforlu bir ulaşım sağlıyor. Bu güzergahta elektrik, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan tüm altyapı çalışmalarını tamamladık. Ayrıca taş duvar, kaldırım bordürü ve refüj gibi sanat yapılarıyla yolu estetik ve güvenli bir hale getirdik. Bu yol sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak; aynı zamanda muhtemel bir afet anında şehrimize ikinci bir giriş ve tahliye güzergahı sağlayarak stratejik bir rol üstlenecek. Adıyaman'ımızın ihtiyaçlarına cevap veren bu eseri halkımızla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Adıyamanlı hemşerilerimiz, bu yolu güvenli bir şekilde kullanacaklar. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Şartlar ne olursa olsun halkımızla birlikte, halk için çalışmaya bir söz verdik. Bugün bu büyük eseri tamamlamanın ve halkımızın hizmetine sunmanın onurunu yaşıyoruz. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu.