Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi 2,5 Milyon Kişiye Ulaştı - Son Dakika
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Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi 2,5 Milyon Kişiye Ulaştı

Mersin\'de \'1 Ekmek 1 Çorba\' Projesi 2,5 Milyon Kişiye Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı '1 Ekmek 1 Çorba' projesi, yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaşarak özellikle soğuk kış aylarında Mersinlilerin sabah sabah kahvaltısını yerine getiriyor. Proje, sabah erken saatte işe giden işçilere ve öğrencilere sıcak çorba sunarak onların karnını doyurmayı hedefliyor.

21.02.2025 09:36  Güncelleme: 09:38
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2019'da başlattığı '1 Ekmek 1 Çorba' projesi yaklaşık 2,5 milyon kişiye ulaştı. Özellikle soğuk kış aylarında Mersinlilerin vazgeçilmez lezzeti haline gelen çorba ikramı, her sabah vatandaşların içini ısıtmaya devam ediyor.

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla eğitim, sağlık, spor, gıda, sosyal yardım gibi pek çok alanda projele hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ruhunu güçlendirmeye ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, özellikle sabah erken saatlerde işe gitmek zorunda kalan işçilerin, öğrencilerin, esnafın, kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan veya hızlıca atıştırmalıklarla karnını doyurmak zorunda kalan vatandaşların, '1 Ekmek 1 Çorba' projesi ile yanında oluyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Mersin kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sanayi siteleri, okul ve hastane önleri, kavşaklar ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kahvaltı durağı haline gelen mobil araçlarla sunulan çorba ikramı, kent genelinde 61 noktada hizmet veriyor. Bu sene 6. yılına giren ve her geçen gün artarak daha fazla noktada sunulan hizmet, şimdiye kadar 2,5 milyona yakın vatandaşa ulaştırıldı.

"Sabah kahvaltısı gibi oluyor"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Selime Canlı, 2019 yılında başlatılan '1 Ekmek 1 Çorba' projesinin kent genelinde hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, "Mersin merkez başta olmak üzere Silifke, Erdemli, Tarsus ve Çamlıyayla'da toplam 61 noktada hizmetimizi sürdürüyoruz. Şimdiye kadar '1 Ekmek 1 Çorba' projesini 2 milyonu aşkın vatandaşımıza ulaştırdık. Sabahları özellikle erken saatlerde güne başlayan öğrencilerimize, işçilerimize verilen bu hizmet, sabah kahvaltısı gibi oluyor" dedi.

Her yaştan Mersinli güne çorba ikramı ile başlıyor

Projeden faydalanan lise öğrencisi Yavuz Sultan Selim Köse, "Her sabah okula giderken hem karnım doyuyor, hem de içim ısınıyor" derken, Hamza Jalab ise okula giderken aldığı çorbanın annesinin çorbasına çok benzediğini ifade etti.

Sabahları işçi servisi yapan Süleyman Güven de sunulan hizmet için teşekkür ederek, "Sabah kahvaltı yapmaya zamanımız olmuyor. Her sabah işe giderken sıcak sıcak içiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Serdal Erdemci ise "Kahvaltı yapmaya vaktim olmuyor, ama çorba beni tutuyor. Emekli vatandaşlarımız da gelip içiyor" dedi. Hasibe Kolacı, her sabah çorba alarak işe gittiğini belirtirken, Sevgi Çabuk Kahraman da oğlunu okula bırakırken mutlaka çorba almaya uğradıklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi 2,5 Milyon Kişiye Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi 2,5 Milyon Kişiye Ulaştı - Son Dakika
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