Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi Yeniden Başladı

Mersin\'de \'1 Ekmek 1 Çorba\' Projesi Yeniden Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte '1 Ekmek 1 Çorba' projesini tekrar hayata geçirdi. Aşhane'de hazırlanan çorbalar, 61 noktada ücretsiz olarak sunulacak. Projeden 2019'dan bu yana 1,5 milyonun üzerinde vatandaş yararlandı.

07.11.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle '1 Ekmek 1 Çorba' projesini yeniden başlattı. Aşhane'de hazırlanan çorbalar, bu yıl da 61 noktada ücretsiz dağıtılacak. 2019 yılında hayata geçirilen uygulamadan, şimdiye kadar 1,5 milyonun üzerinde vatandaş faydalandı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile her kesimi kucaklayan Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının gelmesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da, '1 Ekmek 1 Çorba' projesini yeniden başlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesi'nde hazırlanan çorbalar, sabahın erken saatlerinde güne başlayan öğrenciler ve çalışanlar için büyük bir kolaylık sunuyor.

Çoğu zaman kahvaltı yapmak için zaman bulamayan vatandaşlar, farklı noktalarda kurulan mobil üniteler sayesinde hem besleyici, hem de pratik şekilde günün ilk öğününü Büyükşehir Belediyesi sayesinde ücretsiz şekilde karşılıyor. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu 61 noktada hizmet sunmaya devam edecek uygulamadan, 2019'dan bu yana 1,5 milyonun üzerinde insan faydalandı.

"Haftanın 6 günü sıcak çorba ikramımız başladı"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanlarından Yasemin Cilasın, 2019 yılında hayata geçirilen uygulama sayesinde iş yolundaki vatandaşlara ve okula yetişme telaşındaki öğrencilere haftanın 6 günü sıcak çorba ikramı yaptıklarını ifade etti. Cilasın, "Haftanın 6 günü 61 noktada sıcak çorba ikramımız başladı. Kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan emekçi kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Hizmetten 5 yılda 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız yararlandı" dedi.

"Annemin çorbasına çok benziyor"

Projenin çok yerinde bir uygulama belirten esnaf Mustafa Sürücügil, "Kahvaltı alamayacak veya yapamayacak insanların yoğun olduğu bu zamanda, bu proje büyük bir nimet. Çorba gibi sıcak bir ikramda bulunulması da ayrıca önemli. Güzel olan şey, bunun düşünülüp yapılabilmesi" diye konuştu.

Esnaf Ahmet Güngör de "Dükkanını açacak ve işine yetişecek esnaf arkadaşlarımız oluyor. Benim eşim bile, evde bu kadar güzel bir çorba yapamaz. Lezzeti, kıvamı, içimi çok güzel" dedi.

Çorba ikramından faydalanan öğrencilerden Edibe Babayiğit ise sabah saatlerinde okula giderken böyle bir sürprizle karşılaşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İçtiğimiz gibi içimiz ısındı. Annemin çorbasına çok benziyor. Tadı çok güzel. Her zaman bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, mersin, Güncel, Yerel, Yaşam, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de '1 Ekmek 1 Çorba' Projesi Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.