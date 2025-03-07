Mersin'de 144 Bin Haneye Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı Başladı - Son Dakika
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Mersin'de 144 Bin Haneye Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı Başladı

Mersin\'de 144 Bin Haneye Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 13 ilçedeki 144 bin aileye gıda paketi ulaştıracak. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen projeye, ihtiyaç sahibi aileler belirlendi.

07.03.2025 12:07  Güncelleme: 12:10
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına başladı. Ramazan ayı boyunca yaklaşık Mersin'in 13 ilçesindeki 144 bin haneye gıda paketi ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliğin daha da anlam kazandığı Ramazan ayında, Mersinlilerin daha rahat bir şekilde iftar ve sahur sofrası kurmasına yardımcı oluyor. Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Ramazan Dayanışma Paketi' dağıtımlarına bu yıl da başladı. Sosyal Hizmetler Dairesinin koordinesinde yürütülen dağıtımlarda, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 144 bin haneye gıda paketi ulaştırılması hedefleniyor. Gıda paketlerinin içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 2 kilogram un, 1 kilogram toz şeker, yarım kilogram çay, 1 kilogram şehriye, 1 kilogram nohut, 750 gram tuz, 800 gram zeytin, 2 kilogram bulgur, 2 kilogram pirinç, 1 kilogram kırmızı mercimek ve 2,5 kilogram makarna bulunuyor.

"Halkımızla dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz"

Sosyal Hizmetler Dairesinde görev yapan Furkan Doğan, 13 ilçede 144 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerle ulaştıracaklarını belirtti. Ailelerin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlendiğini ifade eden Doğan, "Gıda kolilerimizle halkımızla dayanışma içerisinde bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Dayanışma Paketi alan vatandaşlardan Elvin Kurt da "Vahap Başkanıma, bize sunduğu bu katkı için teşekkür ediyorum. Ramazan ayında soframıza bereket kattı. Çocuğumuz da seviniyor, biz de seviniyoruz" diye konuştu.

3 Ocak Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlardan Cavit Akıncı ise Başkan Seçer'e örnek davranışından dolayı teşekkür ederken, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan Mersin'e göç eden Nesrin Rende, "Mersin'e geldiğimiz günden beri, Vahap Başkanımızın bize çok desteği oldu. Ramazan ayında da bize ve mahallelimize katkı sundu. Ramazan kolilerimizi aldık. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 144 Bin Haneye Ramazan Dayanışma Paketi Dağıtımı Başladı - Son Dakika

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