Mersin\'de 15 Binden Fazla Çocuk Tiyatro İle Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü 'Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın Projesi' kapsamında, kent genelinde 15 binden fazla çocuk tiyatroyla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü proje kapsamında, kent genelinde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklar tiyatro ile buluşturulmaya devam ediyor. Mersin Şehir Tiyatrosu'nun 2023-2024 sezonunda sahnelediği 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı oyunu, Eylül-Ocak döneminde kent genelinde 15 binden fazla çocuk izledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Günyurdu Mahallesi Atgirmez mevkiinde bulunan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde eğitim gören çocuklar için, Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu, son olarak Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu'nun salonunda sahnelendi. 100'ün üzerinde çocuğun eğlenceli anlar yaşadıkları tiyatro etkinliğine, atölyeden faydalanan kadınlar da katıldı. Ozan Erdönmez'in yönettiği ve Mustafa Dincir'in performans sergilediği tek kişilik oyun çocukları geçmişe götürürken, keyifli dakikalar yaşamalarını da sağladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu ve Okul Öncesi Öğretmeni Ela Canbolat, "Bugün hem kadın kursiyerlerimiz, hem de çocuk öğrencilerimiz güzel bir tiyatro etkinliğine katıldılar. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı'nın işbirliğiyle yapılan bu etkinlikte çocuklarımız, çok keyifli anlar yaşadılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Şehir Tiyatrosu'nun oyuncu ve yönetmeni Ozan Erdönmez de "Burada 100'den fazla çocuk seyircimize ulaştık. Daha öncesinde 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli oyunumuz, il genelinde Eylül ayından Ocak ayına kadar 15 binden fazla çocuğa ulaştı. 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında ve bundan sonrası için de daha fazla çocuğa ulaşma hedefimiz var" diye konuştu.

Oyunu izleyenler ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Asmin Kemtçi: "Oyunu çok beğendik. İyi ki atölyemiz var. Vahap Amca'ya çok teşekkür ederiz. O'nun sayesinde buraya geldik ve yeni yerleri keşfettik. Çok teşekkür ederiz."

-Azize Karaçalı: "Tiyatro çok güzeldi. Vahap Amca'ya buradan çok teşekkür ediyorum. O'nun sayesinde böyle tiyatroları izleyebiliyoruz. Kitap okuyor, oyunlar oynuyor ve resimler yapıyoruz."

-Fatma Kahveci: "Atölyemiz açıldığından bu yana beraberiz. Vahap Seçer bize birçok imkan sundu. Çok memnunuz. O bizi bütün etkinliklere, gezilere, piknik alanlarına, gitmediğimiz yerlere, tiyatroya, sinemalara götürdü."