Mersin'de 15 Temmuz şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Mersin'de 15 Temmuz şehitlik ziyareti

Mersin\'de 15 Temmuz şehitlik ziyareti
15.07.2026 11:44
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Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Atilla Toros ve protokol üyeleri, Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti ve şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi. Mersin Valisi Atilla Toros ile protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dua etti, şehit ailelerine sabır diledi.

Mersin Şehir Mezarlığındaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Atilla Toros'un yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kent protokolü, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda Vali Toros ile kent protokolü, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehit aileleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri, ailelerle sohbet ederek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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