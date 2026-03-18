Mersin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.

Akbelen Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende Vali Atilla Toros, Deniz Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Korkut Şen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin, şehitlik anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapılan törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından, bir öğrenci tarafından şiir okundu. Törende Vali Toros daha sonra şehitlik defterini imzaladı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, yapılan duanın ardından protokol üyeleri, siyasiler ve vatandaşlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı. - MERSİN