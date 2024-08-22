Mersin\'de 20 Firari Operasyonla Yakalandı

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MERSİN'de çeşitli suçlardan aranması olan 20 firari operasyonla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş yüksek hapis cezası olan firarilerin yakalanmalarına yönelik yapılan teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', suçlarından aranan 20 firari 246 personelin katıldı operasyonla yakalandı.Adreslerde yapılan aramalarda, bol miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet puyp aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.