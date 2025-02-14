Mersin\'de 2025 Ünite Kan Bağışı Kampanyası Başladı

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Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Mersin Valiliği ve Türk Kızılayı'nın ortaklaşa düzenlediği '2025 yılına 2025 ünite kan bağışı ile başlıyoruz, haydi Mersin iyilikte yarışıyoruz' kampanyasına destek vererek kan bağışında bulundu.

Mersin Valiliği ve Türk Kızılayı'nın 2025 yılında 2025 ünite kan bağışı hedefiyle başlattığı kan bağışı kampanyası, Özgecan Aslan Meydanı'nda başladı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şener de Türk Kızılayı tarafından oluşturulan mobil kan bağış noktasına giderek kan bağışında bulundu. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şener, kan bağışının hayat kurtarıcı önemine dikkat çekerek, hem Mersin halkını hem de belediye personelini kampanyaya katılmaya davet etti.

Mersin Valiliği ve Türk Kızılayı'nın iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyanın, Mersin halkının kan bağışına olan duyarlılığını pekiştirmeyi ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Şener, "Kan bağışı sadece ihtiyaç sahiplerinin değil, tüm toplumun faydasına olan bir eylemdir. Bağışlayacağımız kana kimin ne zaman ihtiyacı olduğunu bilemeyiz. Bu sebeple kan verebilecek durumda olan tüm vatandaşların kan bağışında bulunması insani bir görevdir. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Kampanyaya destek veren vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim" dedi. - MERSİN