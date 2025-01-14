Mersin'de 204 Milyar TL Değerinde 557 Proje Hayata Geçirilecek - Son Dakika
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Mersin'de 204 Milyar TL Değerinde 557 Proje Hayata Geçirilecek

Mersin\'de 204 Milyar TL Değerinde 557 Proje Hayata Geçirilecek

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının toplam 204 milyar 201 milyon TL değerinde 557 projesinin bulunduğunu ve bunlardan 193'ünün tamamlandığını açıkladı. Toplantıda projelerin detayları ve yatırımların ilerlemesi hakkında bilgi verildi.

14.01.2025 13:13  Güncelleme: 13:14
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının 204 milyar 201 milyon 753 bin 607 TL bedelli toplam 557 projesinin yer aldığını belirterek, bunlardan 193 projenin tamamlandığını söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Pehlivan, 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının 204 milyar 201 milyon 753 bin 607 TL bedelli toplam 557 projesi bulunduğunu belirterek, "Bu projelerin 136'sı tarım, 82'si eğitim, 64'ü ulaştırma-haberleşme, 36'sı turizm, 24'ü enerji, 17'si sağlık, 11'i imalat, 2'si konut, biri madencilik ve 184'ü diğer kamu hizmetleri sektöründedir. Tamamlanan 193 proje için toplam 11 milyar 643 milyon 596 bin 694 TL, devam etmekte olan 321 projeye ise bugüne kadar 67 milyar 374 milyon 993 bin TL harcanmıştır. Bu projelerin ilimizde hayata geçirilmesi konusunda sağlamış oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımıza, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarına Mersin ilimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

Yatırımların uygulama safhalarını yakından takip ederek projelerin hızlı, etkin ve verimli bir şekilde hayata geçmesini sağlamak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Pehlivan başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri tarafından projelerle ilgili sunum yapılması, koordinasyonu gerektiren hususların değerlendirilmesi ve soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. Toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, üniversitelerin, belediyelerin temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 204 Milyar TL Değerinde 557 Proje Hayata Geçirilecek - Son Dakika

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