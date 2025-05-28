Mersin\'de 24 Derslikli Lise Protokolü İmzalandı

Mersin'de hayırsever iş insanı Abdulkadir Gürüz tarafından eğitime kazandırılacak 24 derslikli lisenin protokolü imzalandı.

Vali Atilla Toros himayesinde iş insanı Abdulkadir Gürüz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un katılımıyla düzenlenen törende Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi'nde yapılacak 24 derslikli lisenin yapım protokolü imzalandı. Törene katılan Vali Toros, yapılacak lisenin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Hayırsever hemşehrimiz Abdülkadir Gürüz ve ailesine bugüne kadar yapmış oldukları hayır çalışmaları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Toros, Abdülkadir Gürüz'ün yaptığı bağışın örnek teşkil etmesini temenni etti. - MERSİN