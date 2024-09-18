Mersin'de 5. Patifest Hayvan Festivali 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
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Mersin'de 5. Patifest Hayvan Festivali 6 Ekim'de Başlıyor

Mersin\'de 5. Patifest Hayvan Festivali 6 Ekim\'de Başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Patifest, 6 Ekim'de Fenerbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte köpek eğitim gösterileri, oyun alanları ve çocuklar için etkinlikler yer alacak. Ayrıca, resim ve fotoğraf yarışmalarına da katılım sağlanacak.

18.09.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Mersin Büyükşehir Belediyesince geleneksel hale getirilen hayvan festivali Patifest'in 5.'si, 6 Ekim'de Fenerbahçe Meydanında yapılacak.

Mersin'de hayvanseverlerin severek katıldığı dost canlısı festivalde; köpeklerin eğitim gösterileri, sahiplendirme alanı, sahipli hayvanlar için oyun alanı, workshoplar gibi farklı başlıklarda etkinliklerin yanı sıra, çocuklar için de etkinlik alanları oluşturulacak. Patifest, gün sonunda yapılacak konser ile son bulacak.

Patifest'e özel resim ve fotoğraf yarışması

Patifest için geleneksel hale gelen bir diğer etkinlikte yarışmalar. Geçtiğimiz yıl sadece resim üzerine yapılan yarışmaya bu yıl üniversite öğrencileri de çektiği fotoğraflar ile dahil olacak. İlk ve ortaokul öğrencilerinin resim, üniversite öğrencilerinin ise fotoğrafla katılabileceği yarışmada, katılımcılardan evcil ya da sokaktaki patili dostları anlatmaları istenecek.

16-27 Eylül tarihleri arasında resim ve fotoğrafların kabul edileceği yarışmayla ilgili bilgiye 'sahiplen.mersin.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek. Özel oluşturulacak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek olan resim ve fotoğraflarda dereceye girenlere ödülleri Patifest'te Başkan Vahap Seçer tarafından verilecek. Ayrıca dereceye girenlerin resim ve fotoğrafları Patifest'te açılacak sergide yer alacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 5. Patifest Hayvan Festivali 6 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

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