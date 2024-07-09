Mersin'de Apartman Girişine Duvar Örüldü, Bina Sakinleri Şaşkınlık Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Apartman Girişine Duvar Örüldü, Bina Sakinleri Şaşkınlık Yaşadı

Mersin\'de Apartman Girişine Duvar Örüldü, Bina Sakinleri Şaşkınlık Yaşadı

Mersin'de bir apartmanın giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örülünce, bina sakinleri şaşkınlık yaşadı. Müteahhidin gerçek kapının binanın diğer tarafında olduğu gerekçesiyle kullanılan girişi iptal edip, diğer taraftan kapı açtığı anlaşıldı. Bina sakinleri, müteahhidin ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp kiraya vermesi üzerine süreci mahkemeye taşıdı. Yaşanan olay sosyal medyada komik bir videoyla anlatıldı.

09.07.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de bir apartmanın giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örülünce, bina sakinleri şaşkınlık yaşadı. Bina sakinleriyle davalık olan müteahhidin gerçek kapının binanın diğer tarafında olduğu gerekçesiyle kullanılan girişi iptal edip, diğer taraftan kapı açtığı anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartmanı'nda yaşayan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul ve bina sakinleri, müteahhidin ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp kiraya vermesi üzerine süreci mahkemeye taşıdı. Süreç devam ederken, evlerine gelen bazı bina sakinleri giriş kapısına duvar örüldüğünü gördü. Beklenmedik bu durum karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan bina sakinleri diğer taraftan açılan kapıdan binaya gireceklerini öğrendi.

"Komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu"

Bina sakinlerinden Başoğul, hasta ziyareti için bir süreliğine şehir dışına gittiğini, evine döndüğünde ise binanın giriş kapısına duvar örülmüş olduğunu söyledi. Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından binanın çevresini dolaştığında arka tarafta başka bir kapı açıldığını fark ettiğini ifade eden Başoğlu, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük. Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Hatta ne alaka dediler. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Lakin durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi. 28. Maddeden ortak kullanım alanı ve müteahhitliğin iptali ile ilgili mahkemeye verdiğimiz süreçten sonra yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Burada yaşlılar var, çocuklarımız var. Yani bu yapılan merdiven oldukça tehlikeli ve hiçbir tutunacak tarafı yok. Buradan aşağı düşecek insanın olası bir facia yaşamaması işten bile değil" şeklinde konuştu.

Eve geldiklerinde binanın kapısına örülmüş duvar ile karşılaştığını belirten bina sakinlerinden Fatih Dinç de, "Bir gün akşam üzeri eve geldiğimizde binamızın kapısının olmadığını gördük. Kapının yerine maalesef duvar örmüşler. Bizim müteahhit ile bu noktaya gelmemizin sebebi; binamızın ortak kullanım alanını gasp ederek daireye çevirmesi" dedi.

Olayı anlatan komik video çektiler

Bu arada sosyal medyada komik videolar paylaşan Başoğul ve babası, yaşadıkları olayı anlatan bir video çekti. Sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, olay esprili şekilde anlatılıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Mersin, Mahkeme, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Apartman Girişine Duvar Örüldü, Bina Sakinleri Şaşkınlık Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:36 Amerika’da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu Amerika'da aile uyuduğu sırada ocağı yakan köpek, yangına sebep oldu
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:40 Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 12:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Apartman Girişine Duvar Örüldü, Bina Sakinleri Şaşkınlık Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement