Mersin'de Yurttaşlar Atık Plastik Yakan Şehir İçindeki İşletmelerin Taşınmasını İstiyor

(MERSİN) - Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçeleri arasında bulunan Yalınayak ve Şevket Sümer mahalleleri sakinleri, yıllardır atık plastik yakan işletmelerin yerleşim alanı dışına taşınmasını talep ediyor. Evlerinin tesislerle yan yana olduğunu belirten mahalle sakinleri, sağlık sorunlarından endişe duyduklarını ifade ederek yetkilileri çözüm üretmeye çağırdı.

Mersin'in Toroslar ve Akdeniz ilçeleri arasında bulunan Yalınayak ile Şevket Sümer mahalleleri sakinleri, çevredeki atık plastiklerin yakıldığı gayrisıhhi tesislere tepki gösteriyor. Toroslar Belediyesi'ne bağlanmadan önce, Yalınayak Beldesi tarafından bazı tesislere verilen gayrisıhhi işletme ruhsatlarıyla bugün hala yeni tesislerin açıldığı iddia ediliyor. Beldenin Toroslar Belediyesi'ne bağlanmasının ardından aynı bölgede konut yapımına da izin verildi. Aradan geçen yıllarda binlerce insanın yaşadığı mahallelerle, üretim tesisleri iç içe geçti. Bu tesisler arasında en dikkati çekenler ise plastik atık yakma tesisleri oldu. 2024 yılında göreve seçilen CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, bölgedeki 11 tesisi mühürledi. Ancak tesislerin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Mersin'de Yalınayak Mahallesi ve Şevket Sümer Mahallesi sakinleri, yerleşim alanlarına yakın atık plastik yakma tesislerinin taşınmasını istiyor. Yurttaşların girişimiyle kurulan inisiyatif konuyu Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşıdı. Belediye, tesislerin tespit edilip başka bölgelere taşınması için Meclis'e öneriler sunacak.

"TOPRAK KOKUSU GELMİYOR, METAL KOKUSU GELİYOR"

Mahalle sakinlerinden Kader Onaran, "Burada 15 seneyi aşkın bir yaşam mücadelesi var. Bu yaşam mücadelesi, granül yakan fabrikalarla ilgili. Sağımız, solumuz, her yanımız granül yakan fabrikalar. Avrupa'nın imha edemediği plastik atıklar buraya getirilip burada imha ediliyor. Biz mahalleli olarak yıllardır yaşam hakkımızı arıyoruz." dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'dan önceki dönemde bu bölgede işletme ruhsatları verildiğini, bu ruhsatlarla granül yakan tesislerin açıldığını ifade eden Onaran, "İşletme dediğimiz şeyler market olabilir, mağaza olabilir, yemek fabrikası olabilir ama burada işletme adı altında insanların sağlığına zarar veren, kanser hastalığına kadar götüren maddeler yakılıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalledeki sorunların, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kurulacak bir komisyon tarafından inceleneceğini belirten Onaran, "Bizler sağlığımıza kavuşmak istiyoruz. Bu zehirli fabrikaların içinde yaşamak istemiyoruz. Çünkü burada binlerce insanın hayatı söz konusu. Geçmişte buralarda fabrikalar için ruhsat verilmiş. Burada sadece biz zarar görmüyoruz. Ekolojiye, toprağımıza ve havamıza verilen zarar da ayrı bir mesele. Burada toprak kokusu gelmiyor. Burada doğrudan metal kokusu geliyor." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Meclis Üyesi Hıdır Berk, bölgede bir dram yaşandığını vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Bu sorunu nasıl çözeceğiz? İşletme sahibi, 'Ben buradan başka bir yere gitmem.' diyerek inat ediyor. 'Ben zamanında burayı kurdum, yatırım yaptım.' diyor ama gün gelmiş, devran dönmüş; bölgenin sosyolojik şartları değişmiş. Oralar şu anda daha çok konut yapımına uygun. Böyle bir gerçek var. O insanları nasıl ikna edeceğiz? Onlar da mağdur. Mağduriyet ortaya çıkmadan, mağdur olmalarını engelleyecek şekilde oradan alıp başka bir yere taşınmaları gerekiyor. Çünkü orada kalmaları, her gün orada yaşayan insanların sağlık açısından mağduriyetini artırıyor. Ayrıca çevre sağlığı açısından da ciddi problemler var. Bunu çözmek lazım." dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da, "Toroslar artık, bu tarz işlerin yapıldığı ama çalışanların gidip başka ilçelerde yaşadığı bir ilçe olmaktan çıkacak. Toroslar'da yaşayan 350 bin insan, başka ilçelerde yaşayan insanlar hangi konfor ve kalitede yaşıyorsa, aynı konfor ve kalitede yaşayacak." dedi.