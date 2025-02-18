Mersin'de Bir Esnaf "cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Mersin'de Bir Esnaf "cumhurbaşkanına Hakaret" Suçundan 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi veren ve dilekçeyi verdiği savcılıkça gözaltına alınan ardından 18 ay boyunca ev hapsinde tutulan Oktay Avcu, hakkında açılan dava sonuçlandı. Avcu, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18.02.2025 17:23
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(MERSİN)  - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi veren ve dilekçeyi verdiği savcılıkça gözaltına alınan ardından 18 ay boyunca ev hapsinde tutulan Oktay Avcu, hakkında açılan dava sonuçlandı. Avcu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de esnaf olan Oktay Avcu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting meydanlarında vatandaşlara  izlettiği, daha sonra montaj olduğunu ifade ettiği videolarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için 24 Mayıs 2023 tarihinde Mersin Adliyesi'ne gitti ve Erdoğan hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Avcu, dilekçesini savcılığa verdikten sonra dilekçedeki bazı ifadelerde, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle savcılık koridorunda polislerce gözaltına alındı ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla dava açıldı.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı. Son duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan iddia makamı, "Sanık her ne kadar alınan savunmalarında kendisinin Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini, dilekçesinin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olduğunu beyan etmiş ise de 24 Mayıs 2023 tarihli dilekçesi dikkate alındığında şikayete konu dilekçenin olduğu gün Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğunun sabit olduğunu" vurguladı ve Avcu'nun cezalandırılmasını talep etti.

"Duyarlı davrandığım içim pişmanım"

Oktay Avcu, esasa ilişkin savunmasında, "Ben suçsuzum, suç işleme kastım yoktur. Duyarlı davrandığım için pişmanım, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesi, Oktay Avcu'nun, savcılığa verdiği dilekçede "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediğine kanaat getirdi ve Avcu hakkında bir yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, takdiri indirim maddelerini uygulayarak cezayı 10 aya indirdi.

"Suç duyurusunda bulunmak suçundan ceza alan ilk yurttaş benim"

Kararı istinaf mahkemesine taşıyan Oktay Avcu, "Savcılığa verdiğim Erdoğan konulu suç duyurusu dilekçesi ceza ile karşıma çıkmış, 18 ay ev hapsi cezası uygulanmıştır. Yetmemiş bir 10 ay daha hapis cezası daha verilmiştir. Duyarlı bir yurttaş olarak görevimi yaptım. Erdoğan mutlu olsun diye ülkenin aydınlarını susturmak, karanlığa hapsetmektir. Dün susmadık, bugün de susmayacağız, her yer korkmuyoruz. 10 ay aslanlar gibi yatar çıkarız. Hukuku yok sayanlar bir ömür vicdanlarıyla savaşsınlar. Hukuk tarihinde suç duyurusunda bulunmak suçundan hapis cezası alan ilk vatandaş benim, ilk ülke benim ülkemdir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Bir Esnaf 'cumhurbaşkanına Hakaret' Suçundan 10 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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