Akdeniz\'de meyve sineğiyle mücadeleye ilaç desteği

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Çiftçimiz nerede biz de oradayız' projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Programda konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulacağını açıkladı.

Parmakkurdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, Parmakkurdu Mahalle Muhtarı Bayram Çabuk, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Beşikci, göreve başladığı ilk günden itibaren kırsal kalkınmayı öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, belediyede ilk talimatının Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması olduğunu söyledi.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe müdürlüklerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Beşikci, kurulacak müdürlük sayesinde bakanlığın desteklerinin yanı sıra belediyenin kendi projeleriyle de üreticilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Toprağı işleyen üreticinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Beşikci, çiftçilerin karşılaştığı sorunlarda çözüm ortağı olmaya ve tarımsal destekleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Uzmanlar tarafından zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılırken, dağıtılan ilaçların meyve atık alanları, çöp sahaları, bataklıklar ve sazlıklarda yürütülecek entegre mücadele çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. - MERSİN