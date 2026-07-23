Akdeniz'de meyve sineğiyle mücadeleye ilaç desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akdeniz'de meyve sineğiyle mücadeleye ilaç desteği

Akdeniz\'de meyve sineğiyle mücadeleye ilaç desteği
23.07.2026 11:03  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında çiftçilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Kaymakam Beşikci, belediyede Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kurulacağını açıkladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Çiftçimiz nerede biz de oradayız' projesi kapsamında üreticilere yönelik zirai ilaç dağıtım programı düzenlendi. Programda konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulacağını açıkladı.

Parmakkurdu Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Hatipoğlu, Parmakkurdu Mahalle Muhtarı Bayram Çabuk, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Beşikci, göreve başladığı ilk günden itibaren kırsal kalkınmayı öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, belediyede ilk talimatının Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması olduğunu söyledi.

Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe müdürlüklerinin önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Beşikci, kurulacak müdürlük sayesinde bakanlığın desteklerinin yanı sıra belediyenin kendi projeleriyle de üreticilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Toprağı işleyen üreticinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Beşikci, çiftçilerin karşılaştığı sorunlarda çözüm ortağı olmaya ve tarımsal destekleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Program kapsamında üreticilere 120 paket zirai ilaç dağıtıldı. Uzmanlar tarafından zararlılarla mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılırken, dağıtılan ilaçların meyve atık alanları, çöp sahaları, bataklıklar ve sazlıklarda yürütülecek entegre mücadele çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akdeniz, Ekonomi, Mersin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akdeniz'de meyve sineğiyle mücadeleye ilaç desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı

10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:20:30. #7.13#
SON DAKİKA: Akdeniz'de meyve sineğiyle mücadeleye ilaç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.