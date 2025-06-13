Mersin\'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Semineri Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü' kapsamında 'çocuk emeği değil, çocuk gülüşü çoğalsın' sloganıyla farkındalık semineri düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere akademisyenler, hukukçular, psikiyatristler ve emniyet yetkilileri konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, çocuk işçiliğinin nedenleri, etkileri ve çözüm yolları farklı yönleriyle ele alındı.

"Çocuklar geleceğin öznesidir"

Mersin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında yoksulluk, eğitime erişimdeki eşitsizlik ve kayıt dışı ekonomiyi gösterdi. Yüceol, "Çocuklar üretim nesnesi değil, geleceğin öznesidir" dedi.

"Çocuğun çalışmasına izin vermek çocukluğunu çalmaktır"

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Öğr. Üyesi Emine Merve Kalınlı ise çocuk işçiliğinin ruh sağlığına etkilerine değinerek, "Çocuklar işçi değil, geleceğimizdir. Çalışmalarına izin vermek, çocukluklarını ellerinden almaktır" ifadelerini kullandı.

Avukat Kamil Ekinci, çocuk işçiliği ile ilgili yasal düzenlemeleri aktararak, "Çocuk işçiliği sadece bir suç değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir. Toplumun her kesimi bilinçlenmeli" diye konuştu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli Sosyolog Faruk Arslan da sokakta çalıştırılan çocukların karşılaştığı risklere değindi. Arslan, çocukların fiziksel ve duygusal istismara açık olduğunu söyledi.

"15 günde bir çocuk sorunlarını konuşuyoruz"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Mersin'de kent paydaşlarıyla çocuk sorunlarını düzenli olarak ele aldıklarını belirterek, "15 günde bir toplanıyoruz. Ortak çözüm yolları üretiyoruz. Bu seminer de bu toplantıların bir ürünü" dedi.

Seminer sonunda katılımcılara bilgilendirici broşür ve materyaller dağıtıldı. Katılımcılar etkinlikten memnun ayrıldı. - MERSİN