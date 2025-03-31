Mersin\'de Çocuklara Bayram Hediyesi: Suluk ve Şeker Dağıtımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolasıyla kent genelinde çocuklara 'suluk ve şeker' dağıttı. Kentin 13 ilçesinde çocuklarla bayramlaşmak için harekete geçen ekipler, 60 bin çocuğa su matarası içinde şeker ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda da çocukların yüzünü güldürdü. İlçelerde çocuklarla bayramlaşan ekipler, bayram hediyesi olarak suluk ve şeker dağıttı. Kentin her ilçesinde mahalle mahalle çocukları sevindirmek için dolaşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, suluklara doldurdukları şekerler ile çocukların hem bayramda mutlu olmalarını, hem de okula giderken susuz kalmamalarını sağladı.

"Şekerleri su mataralarının içine yerleştirdik"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Sosyolog Nazire Büyükgürses, çocukları sevindirmek için özenle hediyeler hazırladıklarını söyledi. Hazırladıkları şeker paketlerini 60 bin çocuğa ulaştırdıklarını belirten Büyükgürses, "Şeker paketlerini bu kez daha özel bir hale getirdik. Klasik paketler yerine şekerleri çocuklarımızın severek kullanacağı su mataralarının içine yerleştirdik. Çocuklarımız için hem tatlı bir sürpriz hem de her zaman kullanabilecekleri güzel bir hediye oldu. Onların mutluluğu bizim de sevincimiz oldu" dedi. - MERSİN