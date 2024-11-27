Mersin'de Çocukların Ekran Kullanımı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Çocukların Ekran Kullanımı Semineri Düzenlendi

Mersin\'de Çocukların Ekran Kullanımı Semineri Düzenlendi

Toroslar ilçesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, çocukların erken yaşta ekran kullanımının etkileri ve çözüm önerileri ele alındı. Uzmanlar, 7 yaşına kadar olan dönemin kritik olduğu ve ekran bağımlılığının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

27.11.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Mersin Büyükşehir Belediyesince, Toroslar ilçesinde yaşayan ailelere yönelik çocukların erken çocukluk döneminde maruz kaldığı ekran kullanımını konu alan 'Erken Çocukluk Döneminde, Çocukların Ekran Kullanımı' başlıklı seminer verildi. Seminerde, 7 yaşa kadar olan süreçte yapılması gerekenler, çocukların gelişimsel yolculuğunda ekran kullanımının etkileri ve dijital demans gibi konular anlatıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Çocuk Gelişim Merkezleri Genel Koordinatörü Özlem Tanışık tarafından verilen seminer, interaktif şekilde gerçekleştirildi. Ekran kullanımı konusunda kritik yaş seviyesinin 7 yaşa kadar olan süre olduğuna dikkat çeken Tanışık, günümüzde ekran kullanımının erken çocukluktaki olumsuz etkilerini bilimsel veriler eşliğinde anlattı. Seminerde, 7 yaşa kadar olan sürenin altın yaş olduğunu vurgulayan Tanışık, "7 yaşa kadar olan dönem, çocukların birçok davranış kalıplarının oturduğu kritik bir dönemdir. Bu kritik dönem ve altın çağda, ebeveynler olarak mümkün olduğunca onların bu yolculuğunu gelişimsel alanlarına teşvik edecek oyunlarla rehberlik etmemiz gerekiyor" dedi.

"Daha sağlıklı bireyleri ekrandan uzak tutarak yetiştirebiliriz"

Seminerde; dil ve konuşma, obezite, uyku sorunlarının yanı sıra şiddet eğilimi ve sosyalleşmede ciddi problemler yaşandığını başlıklar halinde açıklayan Tanışık, "Günümüz çocuklarında okullarda yaşanan uyum problemi, sosyal hayatta yaşanan temel uyum problemleri, ekrana fazla maruz kalmaktan ortaya çıkabiliyor. Çocukların normal gelişim evrelerini tamamlamakta zorlanmaları, fazla ekran kullanımı ile birlikte tüm bu süreçte çocuklarda duygusal etkiler oluşturduğu gibi, onların fizyolojik yapılarında bozulmalara yol açarak 'dijital demans' kavramını doğurmaktadır" diye konuştu. Ekran kullanımının kısıtlanması amacıyla tercih edilecek etkinlik ve aktiviteler konusunda da ebeveynlere öneriler veren Tanışık, "Çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak için geç değildir. Bugün alacağımız kararlarla ve onlara oluşturacağımız rutinlerle, daha sağlıklı bireyleri ekrandan uzak tutarak yetiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Ailelerin, önce kendi ekran bağımlılığını gözden geçirmesi gerekiyor"

Seminere katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da gerçekleştirdikleri etkinliklerle çocukların ekrandan biraz da olsa uzak kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Dokucu, "Tarsus Gençlik Kampı'nda, doğa içinde yaşına uygun etkinliklere katılan çocukların telefon veya tablet taşımadıklarını görüyoruz. Çünkü dikkatlerini yönlendiren çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.

Çocukların sağlıklı gelişmesine darbe vuran ekran bağımlılığının ekran manipülasyonu olduğuna dikkat çeken Dokucu, "Ailelerin sağlıklı aile bütünlüğü için de önce kendi ekran bağımlılığını, sonra da çocuğunun ekran bağımlılığını gözden geçirmesi ve üstüne düşen görevi yapması gerekiyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Çocukların Ekran Kullanımı Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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