Mersin'de Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret eden 1 kişi tutuklandı

MERSİN - Mersin'de bir kişi, Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Mut ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen A.E.Ş. gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra Mut Adliyesine sevk edilen A.E.Ş. "halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etmekten" suçlamasıyla nöbetci mahkeme tarafından tutuklandı.