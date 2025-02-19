Mersin'de Dans Eden Papağan Viral Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de Dans Eden Papağan Viral Oldu

Mersin\'de Dans Eden Papağan Viral Oldu

Mersin'de veterinerler, tedavi için getirilen Ares isimli papağanla dans ederek viral anlar yarattı.

19.02.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 4 veterinerin tedavi için kliniğe getirilen papağanla dans ettikleri anlar, sosyal medyada viral oldu. Veterinerlere eşlik eden 'Ares' isimli papağanın eğlenceli ve pozitif anları tebessümle izlendi.

Mersin'de strese bağlı tüy dökme sorunu yaşayan Ares isimli papağan, sahibi tarafından tedavi edilmek üzere bir hayvan hastanesine getirildi. Belirli aralıklara kliniğe getirilen papağan, tedavi sırasında bir anda dans etmeye başladı. Tedavisini yapan veterinerler de bu duruma kayıtsız kalmayarak, Ares ile dans etti. Bu eğlenceli anlar, sosyal medyada paylaşılınca bir anda viral oldu.

"Bir anda dans etmeye başladı"

Papağanın dans ettiği görüntüde yer alan veteriner hekimlerden Olcay Sahillioğlulları, 2,5 yaşlarındaki Ares'in düzenli olarak kontrole geldiğini söyledi. Bir kontrol sırasında papağanın bir anda dans etmeye başladığını belirten Sahillioğulları, "Biz de karşısında dans ettik. Ortaya bu video çıktı. Evde de müzik duyduğunda dans ediyormuş, insanlarla karşılıklı dans etmeyi çok seviyormuş" dedi.

"Hem kendileri eğleniyorlar, hem insanları da eğlendiriyorlar"

Hayvan hastanesinin sahibi veteriner hekim Orhan Özbaba da alışan hiç bir kuşun ısırma özelliğinin olmadığını belirterek, "Biz büyük ihtimalle çocuklarımızı başından beri o ısırır, o koparır, o zarar verir düşüncesiyle yetiştiriyoruz. Ama sevgiyi paylaştığınız zaman bütün canlılar, sizin ona verdiğiniz sevginin en az 3-5 katını size veriyorlar. Şu anda Ares streste. Hakikaten böyle stresli vakalar oluyor; 'gene mi ilaç yapacaklar, gene iğne mi yapacaklar, tüylerimi mi düzeltecekler' diye. Ares şimdi banyoya geldi. İster istemez onun stresi var. Böyle olunca da tepkileri çok normal. Ama sakin ortamlarda özellikle relaks durumlarda müthiş keyifli oluyorlar. Hem kendileri eğleniyorlar, hem insanları da eğlendiriyorlar" diye konuştu.

"Hayvanlarla yaşamak iyidir"

Egzotik hayvanların bakımlarının diğerlerine göre daha da kolay olduğunu vurgulayan Özbaba, "Onlarla ilgilenmek çok daha kolay, çok zararsızlar. Birkaç gün evde yalnız kalabiliyorlar. Mama kaplarından ve su kaplarından birkaç gün idare edebiliyorlar. Bence herkese tavsiye edebileceğimiz evde beslemek için bir canlı türü. Bunların insanları tedavi ve rehabilite özellikleri de var. Stresi azaltıyorlar; o nedenle çocuklarımıza kedi köpek gibi bazı canlıları beslemede zorluk çekeceklerini düşünenlere bu tür hayvanları öneririz. Her yerde çok kolaylıkla bakımları da yapılabiliyor. Bence herkes bir muhabbet kuşu, bir papağan, bir kedi, bir köpek veya egzotik hayvanlardan birini besleyebilirler. Görecekler çocuklar daha sağlıklı olacak, görecekler ki evin erkeklerinin stresi azalacak. Hatta bazı hayvanların kalp krizine karşı insanlarda çok etkili olduğunu, riski azalttığı kanıtlanmış bilimsel bir veri. Hayvanlarla yaşamak iyidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Hayvanlar, mersin, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Dans Eden Papağan Viral Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:56:58. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Dans Eden Papağan Viral Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.