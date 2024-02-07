Mersin\'de Deprem Sonrası Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Konuşuldu

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Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak," Özellikle Mersin'de, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'nin bir kısmında kentsel dönüşüme acil ihtiyaç var. Umarım önümüzdeki dönem, bu projelerin ağırlıklı olduğu bir dönem olur"dedi.

Mersin Valiliği koordinesinde, Türk Kızılay Mersin Şubesi tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Ali Can, Kızılay yetkilileri ve gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"85 milyon vatandaşımız yüreğini ortaya koydu"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yaşananların çok büyük bir felaket ve deprem ötesi bir durum olduğunun altını çizdi.

Deprem günü iç acıtıcı bir tablo yaşandığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Ateş, özellikle 11 ilimize düştü. Felaketten 14 milyon civarında insanımız etkilendi. Bizler de Mersin olarak gerek kara yolu gerek deniz yoluyla gelen binlerce vatandaşımızı misafir ettik. Bütün vatandaşlarımızla ilgilenme gayreti içerisinde olduk. Her açıdan yaralanmış vatandaşlarımıza bir nebze olsun katkımız dokunduysa bunun vicdani rahatlığı içerisindeyiz. A'dan Z'ye 85 milyon vatandaşımız yüreğini ortaya koydu. Artık yaşanılabilecek herhangi bir afette tedbirli olmamız gerekiyor."

"Mersin'de kentsel dönüşüme acil ihtiyaç var"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da felaketin ilk günlerinden itibaren devlet ve hükümetin tüm gücü ve imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunun altını çizdi.

Deprem bölgesinden Mersin'e yoğun bir göç yaşandığını ifade eden Gültak, "Valimizin ve belediye başkanlarımızın destekleriyle misafirlerimizi dışarıda bırakmadık" dedi.

Kentsel dönüşümün önemine değinen Gültak, şunları kaydetti:

"Allah'a şükürler olsun ki karşınızda devletin, hükümetin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'nin desteğiyle bin konutu bitirmiş bir belediye başkanı duruyor. Hem de en kritik mahallelerde. Ama 5 yıla bu kadar sığdı. İnşallah bundan sonraki dönemlerde gelecek belediye başkanlarımızın da kentsel dönüşüme önem vermeleri lazım. Kendi güçleri veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile senkronize olmaları lazım. Özellikle Mersin'de, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'nin bir kısmında kentsel dönüşüme acil ihtiyaç var. Umarım önümüzdeki dönem, bu projelerin ağırlıklı olduğu bir dönem olur."

Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Levent Özbay ise yaptıkları hizmet ve çalışmaları anlatarak, deprem bölgesine yardımların halen sürdüğünü kaydetti.

Deprem için alınan şartlı bağışlarla deprem bölgesine yaklaşık 440 tır yardım malzemesi gönderdiklerine işaret eden Özbay, "Ayni ve nakdi aldığımız tüm yardımları da en doğru şekilde ve zamanında yerine ulaştırdık. Deprem bölgesine yapılan ayni bağışlarda Mersin Kızılay'ı Türkiye 7'ncisi olmuştur" ifadelerini kullandı. - MERSİN