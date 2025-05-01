Mersin\'de \'Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi\' Hazırlıkları Sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek '11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi' için hazırlıklar sürüyor. Mersin'de 21 Mayıs'ta düzenlenecek zirve öncesi, organizasyonun paydaşlarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) koordinasyonunda ve Zirve Düzenleme Kurulu iş birliğinde gerçekleşecek zirve öncesi, organizasyonun paydaşlarıyla yapılan toplantıda; zirvenin ana teması, hedef kitle ve içerik planlamasının yanı sıra, etkinlik süresince yürütülecek çalışmalar belirlendi. Hedef kitle ve içerik planlamasının yanı sıra, etkinlik süresince yürütülecek çalışmalar da paydaşların katkılarıyla şekillendirildi.

Katılımcı görüşlerinin ışığında, zirvenin daha kapsayıcı ve etkili olması hedefleniyor. Bu yılki etkinlikte, bilgi ve ilham dolu oturumlar Mersinli katılımcılarla buluşacak. Programın dikkat çeken konuşmacıları arasında Sunay Akın, Barış Gül ve Aslı Gökçe yer aldığı bildirildiı. Zirve, dijital dönüşümün insan kaynakları yönetimindeki etkileri, değişen liderlik anlayışları ve sürdürülebilir organizasyon kültürlerinin inşası gibi önemli başlıkları gündeme taşıyarak, katılımcılara değerli bir paylaşım zemini sunacak.

"Katılımcı demokrasiye büyük önem veriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, kenti katılımcı demokrasiyle yönettiklerini ve paydaş fikirleriyle karar aldıklarını ifade etti. Yönetim anlayışı olarak katılımcı demokrasiye büyük önem verdiklerini dile getiren Gökayaz, "Alınan bütün kararlarda, ilgili konuların paydaşlarıyla bir araya gelmek bizim için gerçekten çok önemli. Hemen hemen tüm konularda bu çalışmayı ortaya koyuyoruz. Burada ortaya çıkan tablo yıllardır süren çalışmaların sonucu. Bu birlikteliği çok önemsiyor ve kentimizde ciddi anlamda bir sinerji oluşturduğuna inanıyoruz" dedi. Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilecek birçok projenin çalışmalarında sona gelindiğini vurgulayan Gökayaz, "Daha önce konuştuğumuz 'Kariyer Portalı', 'Kampüs Mersin', 'Garaj Mersin' gibi projeler önemli bir aşamaya geldi. Şu anda mekanları yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bu yerler de faaliyete geçecek. Bu çalışmalar, daha farklı çalışmaların ön hazırlayıcısı olacak" diye konuştu.

"Güzel bir organizasyona imza atacağız"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada da bu yıl 11.'si gerçekleştirilecek 'Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi' hakkında bilgi verdi. Etkinliği, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, GİDERİK koordinasyonunda ve Zirve Düzenleme Kurulu iş birliğinde gerçekleştireceklerini belirten Özada, "11 yıl yapmak, standartları korumak ve bunun üstüne çıkmak daha da zor. Bu etkinliğimizde de kentle entegre olarak güzel bir organizasyona imza atacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Zirvenin, hem üniversite-sanayi-kent işbirliğine katkı sunacak bir organizasyon olacağını vurgulayan Özada, hem de iş dünyasını geleceğe taşıyacak bir organizasyon tasarımı yaptıklarını kaydetti. Organizasyonda önemli iş dünyası temsilcilerinin olacağına işaret eden Özada, Liderlik Zirvesi Kurulu Toplantısı'nın içeriği hakkında da bilgiler paylaştı.

"Alanında uzman insanlar geliyor"

MÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol ise uzun yıllardır yapılan zirvenin her yıl bir önceki yıldan çok daha güzel bir şekilde düzenlendiğini ifade etti. Zirve ile hem insan kaynakları açısından hem de ülkenin temel sorunlarının çözümü açısından güzel ve verimli çalışmalar yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Yüceol, "Zirveye alanında uzman insanlar geliyor. Biz de üniversite olarak yıllardır, özellikle hem öğrenci katılımı açısından hem de akademik destek açısından elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenciler de faydalanıyor. Gelecekle ilgili hem iş deneyimi ya da staj, iş başvurusu gibi konularda fikirler edinebiliyor, hem de önemli isimleri görerek belki de gelecekleriyle ilgili vizyon sahibi olabiliyorlar" diye konuştu. - MERSİN